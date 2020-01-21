【英超】雲格談阿仙奴離開高貝利　酋長球場一個原因令兵工廠變天

阿仙奴2006年由高貝利（Highbury）搬到酋長球場，「兵工廠」從此不一樣。一代「廠長」雲格（Arsene Wenger）最近談及當年搬主場一事，直指球隊將「靈魂留在高貝利」，所以才無法複製當年盛世。

阿仙奴13次頂級聯賽冠軍都是在高貝利年代取得，但06年後一直都只能在爭取打入歐聯的前四資格。有球迷指當年轉用酋長球場，阿仙奴為了應付新球場的建造費用，賣走多名主力如亨利（Thierry Henry）等等，但雲格認為球隊強勢不再與球場有關。

雲格在高貝利曾帶阿仙奴3度奪得聯賽冠軍。（Getty Images）

阿仙奴離開高貝利後，很快就放走亨利，球迷認為賣亨利是要為酋長球場「填數」。（Getty Images）

雲格：阿仙奴的靈魂活在高貝利

阿仙奴從可容納38419人的高貝利出走後真的變了，但放棄93年的傳統是否有如此大的影響？「高貝利與晏菲路（Anfield，利物浦主場）很相似，球隊的靈魂存在球場之中。」雲格接受訪問時說。雲格自1996年成為阿仙奴領隊後，在高貝利贏得11個獎盃，與曼聯之間的爭霸戰亦是一時瑜亮。「兵工廠」2003至04年球季無敵封王，英超跨季49場不敗的紀錄更是難以追上的壯舉。

酋長球場是否真的為阿仙奴帶來「光明未來」呢？（Getty Images）

我們起了新球場，但我們從未找到我們的靈魂 ── 我們把靈魂留在高貝利。我們從未能重塑這靈魂。」 阿仙奴前領隊 雲格

未能夠找回留在高貝利的「靈魂」，有「教授」之稱的雲格認為與可有60000人入座的酋長球場的設計有關。「因為要讓救護車進入球場，觀眾席與球場的距離拉開了，」執教阿仙奴長達22年的雲格解釋道：「酋長球場觀眾席的設計變了，這一切都使我們難以重建高貝利時代的氣氛。」

酋長球場與高貝利舊址相毗鄰，但兩代阿仙奴卻是相差甚遠。（Getty Images）

阿仙奴自2006年搬到酋長球場後，就未能複製過去的成功。相比起自1996至97年球連續9季在聯賽都會以三甲完成球季，其中1997至98、2001至02及2003至04年三度封王，阿仙奴在酋長球場13個球季只得2015至16年得到英超亞軍，在那一季之後連續3季前四不入。

兵工廠今季在教練艾馬利（Unai Emery）領導下成績不振，11月炒教頭後終在12月換上了曾是「槍手」的阿迪達（Mikel Arteta），但表現未見太大起色，現時於英超排第10，與第4的車路士有10分之隔。