【英超】曼聯尋拉舒福特替補　蘇斯克查被轟罔顧球員健康

曼聯今季主力前鋒拉舒福特在「雙紅會」前受傷，未能趕及披甲，或要休養兩至三個月，對紅魔鬼鋒線大有影響，主帥蘇斯克查或在冬季轉會窗找來替補人選。 另外，曼聯羅致士砵亭中場般奴費南迪斯一事，雙方一直未能達成共識；據外國傳媒的消息透露，這項轉會有望在短期內完成。

曼聯今季頭號射手拉舒福特，在對狼隊的足總盃第三圈重賽中傷出，英國《泰晤士報》指「福仔」的背部及足踝亦有骨折，需要休養兩至三個月。福仔在今季聯賽上陣22場，貢獻14個入球及4個助攻；曼聯至今攻入36球，換言之半數入球亦與拉舒福特有關，可見他的受傷對球隊攻力大有影響。

拉舒福特將要休息2至3個月。（Getty Images）

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曼聯前線只剩下馬迪爾及格連活特可上陣，相信主帥蘇斯克查有必要增兵解決鋒線問題。西班牙的《阿斯報》列出曼聯的可行替補人選，當中包括巴黎聖日耳門的卡雲尼（Edinson Cavani）﹑多蒙特的柏高阿卡沙（Paco Alcácer）﹑皇馬的馬里安奴戴亞斯（Mariano Diaz），甚至效力北京國安的巴卡保（Cédric Bakambu）亦是潛在人選之一，而在青年軍提升小將亦是可行方案。

曼聯替補拉舒福特的人選（按圖放大）

英格蘭名宿伊恩胡禮（Ian Wright）在節目中開腔批評蘇斯克查罔顧拉舒福特的傷勢，仍然派他上陣，使他的傷勢進一步加劇，「蘇斯克查受到不少壓力，希望盡早帶領紅魔鬼返回正軌，但他未有顧及球員們的情況，他把個人的壓力凌駕於拉舒福特的健康，使他的傷勢進一步嚴重」。拉舒福特今季共為曼聯在各項賽事上陣31場，只缺陣4場；據《transfermarkt》統計，福仔今季上陣2364分鐘排全隊第3，僅次哈利馬古尼（2678分鐘）和域陀連迪洛夫（2406分鐘）。

英格蘭名宿伊恩胡禮批評蘇斯克查罔顧拉舒福特的傷勢。（資料圖片／Getty Images）

另外，士砵亭中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）早前傳出加盟曼聯「好事近」，惟兩方就轉會費一直拉鋸。葡萄牙的《Plataforma》報道指紅魔鬼已決定讓步，提高轉會費，雙方有望在短期內完成交易。

般奴費南迪斯加盟曼聯傳聞已久，有報道指曼聯決定提高轉會費，加速完成交易。（資料圖片／Getty Images）

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