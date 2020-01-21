【英超】法明奴對文尼「大控訴」　洛夫雲收沙拿奇怪回覆

利物浦愈踢愈順，在「雙紅會」報捷後已遙遙領先次席的曼城16分，爭標形勢大好。紅軍箭頭法明奴在訪問中提及沙迪奧文尼模仿他的入球慶祝動作，及後更據為已有。 另外，利物浦守衛洛夫雲在戰畢「雙紅會」後，祝賀沙拿在該仗取得入球，而沙拿卻以一張圖片回應他，使洛夫雲相當驚訝。

利物浦在「雙紅會」兩球淨勝曼聯，取得今季第21場勝仗，加上前列球隊猶如預約一樣在上輪一同失分，使紅軍以16分的差距拋離次席的曼城，進一步擴大其領先優勢。利物浦將在今輪戰畢狼隊後，在下周四（30日）上演對韋斯咸的補賽，加上在周末的足總盃第4圈，再度挑戰紅軍球員們的體力。

利物浦的麥迪比及法賓奴在上仗已被列入大軍名單，而法賓奴更有末段上陣，相信兩名球員及時復出，對利物浦往後時間應付緊密的賽程大有幫助。

法賓奴早前在歐聯受傷後，在上仗「雙紅會」後備入替。（資料圖片／Getty Images）

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今季多次在關鍵時刻建功的法明奴，雖然他在「雙紅會」踢足全場，可惜未有進帳。該名巴西鋒將接受訪問時，「投訴」他的前線拍檔沙迪奧文尼抄襲他的慶祝動作，「我經常向文尼說他抄襲我的入球慶祝動作，我們經常在賽後討論此事，十分有趣，但他經常說這些慶祝也是他自己原創的。」法明奴如今與文尼合作數季後，默契愈來愈好，他亦表示文尼在場上比以前更有自信。

沙迪奧文尼與法明奴在場上默契十足，連入球慶祝亦時常同步。（資料圖片／Getty Images）

另外，在「雙紅會」補時階段攻入奠定勝局一球的沙拿，首度在曼聯身上取得入球，及後更興奮地脫去球衣慶祝，展示一身健碩的肌肉。繼續養傷的利物浦中堅洛夫雲，在賽後亦以訊息恭賀沙拿，但他竟然收到一個奇怪的回覆，沙拿以該仗入球後裸上身慶祝的照片作回覆，及後他表示是誤傳。洛夫雲將這段對話的截圖上載至社交網站，並打趣地詢問沙拿希望帶出什麼意思。