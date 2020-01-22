【英超】愛華頓大好形勢下失分　紐卡素補時靠一個人戲劇性追和

昨晚英超快車，多場比賽的戰情峰迴路轉，最令人意外的是，大好形勢的愛華頓竟然最終失分，他們主場對紐卡素，踢到法定時間完結領先2：0，怎料紐卡素的科利安利祖尼在94及95分鐘各入一球，戲劇性地扳平。愛華頓領隊安察洛堤賽後表示，他引用自己在2005年歐聯「伊斯坦堡奇蹟」輸波為例子，安慰球員，球場上什麼事都能夠發生。

當地時間昨晚（1月21日）的英超，主場的愛華頓迎紐卡素，控球及射門皆在對手之上，30分鐘便由射手摩斯堅恩打破個人入球荒，先開紀錄，為主隊半場領先1：0。這是摩斯堅恩加盟後首個入球，他之前連續27場沒有入球（21次代表愛華頓，6次代表祖雲達斯）。

安察洛堤的大型海報在葛迪遜公園的看台上飄揚。（路透社）

摩斯堅恩打破入球荒，為球隊開紀錄。（路透社）

卡維特利雲為愛華頓擴大比數到2：0。（路透社）

換邊後，輪到另一名射手卡維特利雲在54分鐘入波，他近期腳風很順，近9場聯賽攻入7球，但他也常常被罰黃牌，包括今場在內，他近5場被罰4面黃牌。幾有趣的是，在下半場尾段，卡維特利雲跟紐卡素的拿修斯有口角，拿修斯動怒狂吼，但卡維特利雲就轉頭揚手，臉露難色，他的樣子好像告訴大家拿修斯有口臭。

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pic.twitter.com/54THrJLFZZ — Lee Mc (@therazor100) January 21, 2020

這場比賽愛華頓控制大局，當進入補時，他們仍領先2：0，看來3分相當穩陣。不過，在94分鐘，紐卡素角球攻勢，引發混戰，門前的科利安利祖尼施展倒掛金勾射入，追成1：2。不過，看來為時已晚，因為補時只有4分鐘。

門前的科利安利祖尼施展倒掛金勾射入，為紐卡素追成1：2。（路透社）

科利安利祖尼為紐卡素追成1：2片段：

然而，因為出現入球，球證「補上補」，在95分鐘，愛華頓的禁區再次一片混亂，紐卡素球員多次埋門，被門將比克福特及愛華頓後防的「人肉長城」奮力擋出，但最終科利安利祖尼加多腳，為紐卡素追成2：2平手！

95分鐘愛華頓門前混戰，科利安利祖尼射成2：2。（路透社）

皮球入網後大家鬥舉手，最終球證判入球有效。（路透社）

科利安利祖尼為紐卡素追成2：2片段：

愛華頓領隊安察洛堤賽後很失望，但他見慣風浪，他說：「在足球的世界，總是難以預料。直至他們破蛋前，沒有人認為他們有能力追和，包括我自己。我們踢得好好，但你要接受這樣的賽果，因為有時在球場發生的事，你是無法控制的。」

安察洛堤在2005年歐聯決賽帶領AC米蘭半場領先3：0，但之後被利物浦追和3：3，最後失落冠軍。作為「伊斯坦堡奇蹟」的背景板，安察洛堤以他的經驗安慰愛華頓球員，他說：「球員這一刻當然十分失望，但我跟他們說，我這方面經驗豐富，我試過在領先3：0的情況下輸了歐聯決賽，所以這是可能發生的。」