【英超】比利連完場前建奇功　阿仙奴打少一人迫和車路士2：2

英超聯賽，阿仙奴在本港時間周三（22日）凌晨作客車路士，激戰90分鐘後，大部份時間都打少一人的阿仙奴在兩度落後的情況下，憑後衛比利連完場前的入球，以2：2迫和「藍戰士」。

賽前兩連和的阿仙奴以6勝11和6負得29分的成績跌至聯賽榜第10位，但領隊阿迪達仍未放棄力爭前四，坦言今場「倫敦打吡」是球隊能否取得下季歐聯席位的關鍵。車路士去仗以0：1不敵紐卡素，同樣要搶分力追以45分排第三位的李斯特城。

兩隊接戰至28分鐘，倒戈的大衛雷斯在禁區內拉跌單刀的艾巴咸領紅牌離場，車路士由佐真奴費路射入12碼領先1：0。踢少一人的「兵工廠」飽受壓力，上半場錄得「零」射門，但在換邊後憑馬丁內利一次「單騎走千里」，跑了大半個球場後「單刀」扳平。

賽事末段掀起高潮，控制比賽主導權的車路士由艾斯派古達於84分鐘接應角球，在人叢近門射入2：1再度領先；然而3分鐘後比利連禁區邊一記妙射，阿仙奴得以追平2：2至完場，搶回一分。

其他賽果，曼城憑阿古路的入球，作客1：0小勝錫菲聯；阿士東維拉2：1反勝屈福特；般尼茅夫3：1挫白禮頓；修咸頓作客2：0勝水晶宮；紐卡素在補時階段連入兩球，以2：2迫和主隊愛華頓。

積分榜方面，車路士未能重返勝軌，以40分留守在第4，在多踢一場的情況下領先曼聯6分。阿仙奴連續3場不勝，以30分續繼排第10位。