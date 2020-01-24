【澳網】王薔生涯首挫細威躋16強　報回美網被橫掃一敗之仇

過去只得兩名中國球手曾經擊敗「細威」莎蓮娜威廉絲，「中國一姐」王薔在澳洲網球公開賽女單第三圈與細威，結果王薔力戰三盤下，報回美網8強的一敗之仇，生涯首度擊敗細威，闖入女單16強。

今年澳網以27號種子身份參賽的「中國一姐」王薔，在首兩圈分別擊敗兩名法國球手，躋身第三圈挑戰「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），二人曾在去年的美網8強碰頭，當時細威直落6：1及6：0橫掃王薔晉級，如今兩人在墨爾本再度在大滿貫碰頭。

細威在去年美網8強橫掃王薔，今仗在澳網報回一戰之仇。（資料圖片／Getty Images）

王薔今仗面對細威，在首局不落下風，力保個人發球局外，更有不少機會打破細威的發球局，王薔終在首局末段把握機會，並以局數6：4先下一城。王薔今仗在底線抽擊十分紮實，加上莎蓮娜失誤頻頻，王薔在次盤中段再度破發，亦有「Serving for the Match」的機會，而細威在該局回勇破發追成5：5，並在「刁時」以細分7：2扳回一城。在決勝盤戰情膠着，各自互保發球局，細威終在最後一個發球局失守，結果王薔力戰2小時41分鐘力挫細威，繼李娜及孫甜甜後，第3名中國球手擊敗細威。

王薔成為歷來第3名中國球手擊敗細威。（Getty Images）

+ 3 + 2

莎蓮娜威廉絲今仗雖然錄得43個直接得分，但她亦有56次非受壓失誤，成為今仗落敗的主因，爭奪第24個大滿貫錦標的美夢夢碎。王薔爆冷擊敗細威後，職業生涯首次躋身澳網16強，將與突尼斯的查比雅（Ons Jabeur）爭奪8強席位。

王薔力戰超過兩個半小時後，贏波一刻亦難掩興奮。（Getty Images）