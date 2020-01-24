【澳網】拿度接發球擊中女球僮頭部　「職業生涯最可怕時刻」　

被拿度的擊球打中，真的是非同小可！ 在昨日澳網男單次圈，頭號種子拿度（Rafael Nadal）對狄邦尼斯（Federico Delbonis）的比賽中，拿度接發球，一板就將網球打出場外，擊中了女球僮的頭部。拿度十分緊張，馬上跑過去，發現這名女球僮沒有大礙，吻了她的臉蛋。

當地時間昨日（1月23日）的澳網男單次圈，拿度面對阿根廷的狄邦尼斯，首盤獲得9次破發機會，一次成功破發，先贏6：3。在第2盤，拿度再次有9次破發機會，但全部都被狄邦尼斯救出，兩人各自全部保發，戰至決勝局，拿度贏細分7：4，領先盤數2：0。

拿度昨晚出戰澳網男單次圈。（路透社）

在第3盤，局勢一面倒，在第6局，當時拿度領先局數4：1，狄邦尼斯發球局，拿度領先細分30：15。狄邦尼斯強勁的發球，雖然出界，但拿度勉強一擋，網球直接擊中裁判座位下女球僮的頭部。

拿度擊中女球僮後，連忙去慰問。（路透社）

女球僮沒有大礙，還展露笑容。（路透社）

不過，這名女球僮沒有倒地，她摸一摸被擊中的位置，之後當作沒有發生任何事，繼續雙手負後，屹立場邊。不慎打中球僮的拿度馬上趕過去，揭起球僮的帽子，見她仍然精靈活潑，才鬆口氣。拿度還親吻女球僮的臉頰，之後回去繼續比賽。

拿度吻了女球僮的臉蛋。（路透社）

事發片段：

最終，拿度第3盤贏6：1，直落贏盤數3：0晉級。拿度賽後表示，擊中女球僮的一刻，是他職業生涯其中一個最可怕的時刻。他說：「這是我在網球場上經歷過其中一個最可怕的時刻。那球速很快，而且直接命中她的頭部。我真的非常擔心她，很高興見到她沒有大礙。你是個勇敢的小朋友，非常好。」