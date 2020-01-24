【澳網】個波識返轉頭！絲慧杜蓮娜決勝局詭異「chok篩」無人能救

昨晚的澳網女單次圈，出現了一球詭異的靚波。 5號種子的烏克蘭球手絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）面對美國球手蘿倫戴慧絲（Lauren Davis），在第2盤的決勝局，她打出一球詭異的放網，網球過網後着地一下，但沒有彈往後場，而是會轉彎的跌回絲慧杜蓮娜的場區。

當地時間昨晚（1月23日）的澳網女單次圈，25歲的絲慧杜蓮娜面對蘿倫戴慧絲，這名5號種子首盤贏得輕鬆，保住所有發球局，兩次破發，以6：2先下一城。

絲慧杜蓮娜在女單次圈勝出。（路透社）

第2盤的形勢緊湊，兩人各兩度破發，戰成6：6，要打到決勝局。這一記詭異的靚波就在決勝局出現，當時絲慧杜蓮娜發球，領先細分3：2。兩人在底線對拉兩板後，絲慧杜蓮娜就上網回了一板。

絲慧杜蓮娜繼續留在網前，打出一記精彩的放網。網球在蘿倫戴慧絲的場區落地，但彈地後的路線十分詭異，竟然反方向彈回絲慧杜蓮娜的場區，所以蘿倫戴慧絲跑到網前都無能為力。

絲慧杜蓮娜詭異「chok篩」逐格睇：

+ 3 + 2

現場的觀眾紛紛鼓掌，而評述員的第一個反應是：「這是不真實（That is unreal）！」絲慧杜蓮娜則舉手，向對手做出個不好意思的手勢。最後，絲慧杜蓮娜贏細分8：6，直落兩盤贏2：0晉級，下圈鬥梅古露莎（Garbine Muguruza）。

絲慧杜蓮娜向來擅長「CHOK篩」，在去年WTA年終賽對夏納時，正手打出一記路線詭異的擊球，網球在極重側旋下一落地即往場外方向飄去。

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