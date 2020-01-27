【英足總盃】利物浦2：2遭梳士貝利逼和　高普轟歇冬重賽

利物浦英足總盃第4圈作客英甲球隊梳士貝利，雖然半場領先兩球，但最終被對手逼和2：2，需要在2月初歇冬期間重賽，領隊高普（Jurgen Klopp）賽後炮轟英格蘭足總安排差勁，更指明會繼續出小將，自己不會帶隊。

利物浦憑居迪斯鍾斯（Curtis Jones）於15分鐘先開紀錄，更多得對手守將當奴路夫（Donald Love）於46分鐘擺烏龍擴大領先比數。惟利物浦後防拉魯治（Yasser Larouci）65分鐘禁區內踢跌對手被罰12碼，積臣甘明斯（Jason Cummings）操刀射入，10分鐘後再入一粒，2：2逼和英超「一哥」紅軍，有球迷賽後更衝入場慶祝。

鍾斯為利物浦先拔頭籌。（路透社）

當奴路夫擺烏龍。（路透社）

梳士貝利將於2月初去到晏菲路與利物浦進行重賽，此時正是利物浦得到歇冬的時間，「紅軍」領隊高普賽後表示助教基卓利（Neil Critchley）下場會帶隊，自己不會指領軍，又批評足總：「這當然不理想了，4月時我們收到英超的來信，我以為他們會尊重球員得到歇冬的權利。我們不可以安排任何友賽，我們亦照辦了。」

高普指明自己不會在重賽時領軍。（路透社）

一隊球員並非完全休假

「我已跟小伙子說了他們會有歇冬，」高普說：「所以我們會用現在有的球員，也就是小將們。」高普指要重賽是「100%利物浦的錯」，「但賽會不能應承球員有休息時間後又將它奪去。」

那麼一隊球員會有休假時間呢？高普就說：「他們不會有時間『Off』，但他們不用來訓練中心及踢波，但他們仍有自己的練習課題，跑步、健身等，他們都要做。」

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