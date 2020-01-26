【武漢肺炎】本地球賽初八重開　理文：延期沒問題但要及早公布

武漢肺炎疫情毫無緩解跡象，香港確診個案不斷增加，在賀歲盃取消後，其餘將在初八重開的本地賽事，安排尚未落實。 在中國內地舉行的多項體育賽事，都需要取消、延期或轉場。往往吸引數萬人入場的足球賽事，亦備受關注。

香港本地足球賽事方面，繼賀歲盃被取消後，在農曆新年假期過後亦緊接會有賽事上演，2月1至4日期間共有5場菁英盃分組賽，2月9日更會有高級組銀牌決賽，由東方龍獅對理文。香港足總回應查詢時指，日前已就賽事安排聯絡民政事務總署，「有關進一步指示，仍等候當局正式回覆」。

初八開始本地球賽再展開 理文：希望及早公布安排

理文會方回應時稱，若然銀牌決賽要延期並沒問題：「今年情況特別，但希望能及早公布，讓球會有所準備，教練需因應不同比賽作周期訓練，適時推高體能要求。最尷尬是最後一刻才取消，就會最大影響；若閉門，球員當然不想，踢波某程度是表演事業，會浪費球員打入決賽的心機。」

2月9日將上演東方龍獅對理文的高級組銀牌決賽，賽事會如何安排，尚未有定案。（資料圖片）

疫情擴散下，內地多個省市實行封關、廣東省亦頒下「口罩令」。在已有確診個案的上海，本會在周二（28日）上演上海上港對武里南聯的亞冠盃外圍賽附加賽圈，但日前已傳出武里南聯希望申請更改場地作賽，亞洲足協今日（26日）正式宣布，「因中國境內爆發冠狀病毒疫情，賽事將閉門進行」。

另外，原定於2月5日舉行的「2020年中國足球協會超級盃賽」，亦會延期進行，新賽期未定。至於2月22日展開的中超新球季，根據《新浪體育》報道，亦「有可能被推遲，目前中國足協已做出相關預案」。