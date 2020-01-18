【英超】熱刺作客屈福特互交白卷　聯賽不勝頹勢未止

英超第23輪的周六頭場，近況不俗的屈福特主場迎戰熱刺，屈福特隊長甸尼12碼宴客，加上末段主隊新兵普錫圖白界線前及時解圍，結果兩軍互無紀錄，各得一分。

新帥皮亞臣（Nigel Pearson）上任後，屈福特扭轉弱勢，除了皮亞臣首仗領軍不敵利物浦外，及後5場英超保持不敗，取得4勝1和共13分，隨即由榜末升至17位，暫時脫離降班區域。相反，作客的熱刺近況不如屈福特，近3場聯賽均未報捷，加上傷兵滿營，球隊實力打折扣。

是夜，熱刺主帥摩連奴派出維度漢及艾達韋列特扼守中路，上仗對利物浦擔正的坦干加（Japhet Tanganga）續任正選，盛傳離隊的艾歷臣及新加盟的謝特臣費南迪斯（Gedson Fernandes）一同先列後備。

熱刺新兵謝特臣費南迪斯在下半場入替，首度為球隊上陣。（路透社）

加沙寧加勇救甸尼的12碼，為球隊力保不失。（路透社）

英超第23輪直播賽程（按圖放大）

+ 3 + 2

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

熱刺一對中路守將速度不高，面對高速的伊斯美拿沙亞及迪路菲奧來襲，顯得吃力，開賽早段迪路菲奧反擊獨闖熱刺防線，可惜禁區外起腳未能命中。熱刺尖刀哈利卡尼繼續缺陣，球隊進攻更倚重孫興慜，該韓國翼鋒上半場兩次埋門皆無功而還，兩軍上半場交白卷。

屈福特易邊後積極搶攻，戰至中段更有打破僵局的大好機會，迪路菲奧在禁區內起腳抽射，省中衝前封阻的維度漢手部，球證奧利華直指12碼點，並由屈福特隊長甸尼操刀，但代替洛里斯的加沙寧加成功捉路，撲出甸尼的12碼。熱刺及後換入艾歷臣及謝特臣費南迪斯，進攻上有不少起色，末段更有黃金機會，奧里亞右路傳中，引起門前一輪混戰，新加盟的普錫圖（Ignacio Pussetto）勇救空門，門線技術顯示皮球未完整過白界，結果兩軍全場互無紀錄，各得一分。

熱刺中堅維度漢在禁區內犯手球，給予屈福特大好機會開紀錄。（Getty Images）