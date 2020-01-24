【英超】甸恩軒達臣進步有目共睹　錫菲聯主帥：他不甘於當副選

甸恩軒達臣及普比兩名英格蘭門將，在今季表現穩健，更多仗為球隊力保不失，如今兩名冒起的門將或有望來季更進一步，為「Big 6」球隊把關，挑戰現時兩名西班牙門將的正選席位。

英超在24輪聯賽過後，除了射手榜由英格蘭本土射手華迪領先外，本土門將表現同樣出色，屈福特的賓科士打（Ben Foster）﹑般尼的普比（Nick Pope）及甸恩軒達臣（Dean Henderson）至今為球隊8場力保不失，與李斯特城的卡斯柏舒米高一同並列「Clean Sheet」榜的首位。

錫菲聯雖然在上輪1球不敵曼城，但甸恩軒達臣成功撲出加比爾捷西斯的12碼；普比上仗「零封」曼聯及早前撲走華迪的12碼，並協助球隊反勝李斯特城，這兩名門將亦大有希望入選英格蘭大軍，為「三獅軍團」出戰夏天的歐洲國家盃決賽周。

英格蘭正選門將比克福特的位置，正受到普比及軒達臣的挑戰。（資料圖片／Getty Images）

英超至今最多力保不失的門將（按圖放大）

由曼聯外借至錫菲聯的甸恩軒達臣，今季已經是第2個球季效力錫菲聯，並協助球隊以英冠亞軍升班。現年22歲的甸恩軒達臣自2015年起，被紅魔鬼外借至不同球會，賺取更多的上陣時間，在5年間曾經出戰5個不同級別的賽事，由第六組別聯賽（National League North）至如今的英超，進步有目共睹。曼聯正選門將迪基亞今季多次出現「蝦碌」鏡頭，軒達臣的發揮更為穩定，使他來季重返曼聯的機會大增。

根據英國的《每日郵報》透露，曼聯有意在4月決定來季的門將人選，而錫菲聯亦有意再續借軒達臣，主帥韋爾達（Chris Wilder）表示軒達臣的性格並不希望成為任何人的副選，若他回歸曼聯將與迪基亞直接競爭正選位置。

甸恩軒達臣在上仗撲出捷西斯的12碼，但球隊仍以一球落敗。（資料圖片／Getty Images）

迪基亞今季失誤頻頻，盛傳甸恩軒達臣來季有望取代他的位置。（資料圖片／Getty Images）

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另外，同樣來自西班牙的車路士門將阿列沙巴拿加，今季表現與同鄉迪基亞同樣不穩，據《每日郵報》指車路士有意羅致另一名門將，給予阿列沙巴拿加更大的壓力，而普比正正是頭號目標。普比在2017年取代當時受傷的正選門將湯希頓而冒起，但他在去季受傷報銷，而湯希頓轉投維拉後，使他以正選身份為般尼把關。

普比今季成為般尼一號門將後，表現愈戰愈勇。（資料圖片／Getty Images）

車路士並不太滿意阿列沙巴拿加今季的表現。（資料圖片／Getty Images）

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