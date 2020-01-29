【足球】賓特拿殺入娛樂圈　出演真人騷：「習慣活在鎂光燈下」

前阿仙奴前鋒賓特拿（Nicklas Bendtner）去年加盟丹麥球隊哥本哈根，但到年終完約後就未有續約。 不過，「Lord賓」已經有新發展，將與Model女友Philine Roepstorff轉戰娛樂圈，出演自己的真人騷。

丹麥傳媒《dr》報道，賓特拿真人騷將會名為《Bendtner and Philine》，將會由《Discovery Denmark》炮製。報道指，這個真人騷將於今年春季推出，成為了「Lord賓」轉型的重要一步。

賓特拿足球生涯發展一般。（Getty Images）

這名前阿仙奴射手去年底與哥本哈根的合約結束後，仍是自由身球員，決定作出新嘗試。32歲的他在官方聲明中說：「Philine與我習慣活在傳媒的鎂光燈。傳媒寫了很多關於我們的故事，但通常只得一半是真的。在我的自傳中，我談到傳媒對我生活及事業影響的好與壞，這真人騷只是我故事的延續。」賓特拿去年與哥本哈根簽約3個月，但12月未獲續約。

賓特拿於IG十分活躍。（賓特拿 instagram）

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賓特拿去年效力哥本哈根，年終未獲續約。（賓特拿 instagram）

真人騷中決定前途方向

聲明中又指賓特拿會在節目中，就自己的前途方向作出重要決定。「我仍想落場，想多點上陣時間，亦想得到更長的合約，這是不用置疑的。」賓特拿在離開哥本哈根時道，又指尊重球會決定。賓特拿希望透過節目，將自己與女朋友的「化學作用及兩人之間的小樂趣」帶給其他丹麥人。

Lord賓背後的女人：Philine Roepstorff（按圖放大）