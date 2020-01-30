【澳網】一面倒的天王級大戰　費達拿失準　祖高域直落3盤入決賽

澳網四強爆發「天王級大戰」，惜賽事有點一面倒，塞爾維亞的祖高域（Novak Djokovic）以3：0擊敗明顯不在狀態的瑞士球手費達拿（Roger Federer），率先殺入男單決賽

雙方開波首局已經打得難分難解，6分鐘出現4次「刁時」，費達拿捱過兩次「破發」危機先取一局，其後一局更打破祖高域發球局。兩人禮尚往來互相破發，直到第5局費達拿才保住發球局，領先4：1終止互相破發的走勢。

不過領先到5：2的費達拿卻遲遲未能拿下首盤，讓祖高域找回節奏，追平局數5：5。兩人首盤就要打到Tiebreak，祖高域全面控制局面，以細分7：1取得第一盤。

祖高域第一盤不放棄，氣勢即時大增。（Getty Images）

費達拿似乎連日大戰影響體力，今戰甚多無壓力失誤。（Getty Images）

祖高域首盤絕地反擊，氣勢即時大增，第2及第3盤都未受太多考驗。相反費達拿未知是否因多場需要打足5盤，體力受到影響，今戰抽擊角度不夠銳利，雖偶有不錯的一板，但這不足以擊敗祖高域，再加上全場達35次無壓力下失誤，終再輸4：6、3：6，直落輸3盤於澳網四強止步。

費達拿大好形勢下未能取得先機，終於四強止步。（Getty Images）

祖高域：「Respect for Roger」

今戰為第50次「費達拿Vs祖高域」，贏波後讓塞爾維亞球手在這個Rivalry以27勝23負領先。祖高域賽後指費達拿明顯有傷，「但仍出場盡力爭勝，走動明顯不在最佳狀態」，向費達拿致敬。「我的想法在開賽時是錯誤的，」祖高域評論自己的表現：「比起做好自己，我太在意費達拿的移動。幸好我能找到方法挽回劣勢，贏得第1盤是很重要的。」

祖高域入決賽後，將會與阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）對添姆（Dominic Thiem）的勝方爭奪冠軍，若這名塞爾維亞球手勝出，就會奪得其職業生涯第17座大滿貫冠軍。