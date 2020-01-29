【澳網】香港小將王康怡直落兩盤贏波　闖青年組女單8強

香港女將王康怡（Cody）再下一城，今日在澳網青年組女單第3圈擊敗菲律賓的Alexandra Eala，躋身8強。

當地時間今日（1月29日）的澳網青年組女單第3圈，17歲的香港球手王康怡面對持外卡參賽的菲律賓球手Alexandra Eala。在首圈，王康怡首局保發，之後馬上破發並再保發，遙遙領先局數3：0。雖然Alexandra Eala在第4局成功保發，追近至1：3，但王康怡沒有失到任何發球局，並且在第6局靠對手雙錯誤，再度破發，拉開到5：1的差距。

王康怡今日又過一關，闖入澳網青年組8強。（香港網球總會）

在第7局，兩人戰至「刁時」，王康怡救到破發點，成功保發，以6：1先取首盤。在第2盤，戰情緊湊，王康怡及Alexandra Eala多次互破對方發球局，Alexandra Eala 3次破發，而王康怡就5次破發，最後王康怡以6：3擊敗對手，花了1小時8分鐘，直落兩盤淘汰Alexandra Eala，打入8強，將會面對波蘭的Weronika Baszak。

王康怡在今日的比賽直落兩盤擊敗Alexandra Eala。（香港網球總會）

王康怡昨日在次圈打足3盤，淘汰烏克蘭球手Liubov Kostenko，花了很多體力。王康怡在今日賽後也承認，擔心體力不足，她說：「我上圈打了3盤艱辛的比賽，我一直擔心自己能否趕及恢復在今日打出最高水平。不過，我做到了，我很自豪！」王康怡特別感謝體能教練的幫助，令她快速恢復體力。