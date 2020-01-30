【英超】傳熱刺清洗繼續　丹尼路斯勢離隊　或先借後賣投紐卡素

熱刺今個冬季不停清貨，周四（30日）英媒指丹尼路斯離隊在即，將以外借投紐卡素，「喜鵲」季後有優先購買權。

英媒指熱刺已經同意讓路斯離隊，紐卡素將以200萬鎊外借費，借用路斯至季尾，「喜鵲」有權選擇購買該名英格蘭後防。熱刺1月已有6名球員離隊，基斯甸艾歷臣（Chrisitan Eriksen）及麥賀馬（Paris Maghoma）離隊他投，前者以近1700萬歐元轉投國際米蘭，熱刺以3500萬鎊購入盧施素（Giovani Lo Celso）作替補。

路斯今季為熱刺上陣16場。（Getty Images）

路斯在摩連奴麾下只上陣3場。（Getty Images）

熱刺還借出積奇勒（Jack Clarke）、沙蘇奧（Armando Shashoua）及奧士甸（Brandon Austin）及獲加彼德斯，分別到昆士柏流浪、巴利阿里體育會、域堡及修咸頓。29歲的路斯將會是第7個離隊的球員，而且這名英格蘭國腳重返熱刺的可能性似乎不大。路斯在摩連奴（Jose Mourinho）上任後，上陣機會大減，11月至今在英超只落場3次。

丹尼路斯需要轉會尋找上陣時間。（Getty Images）

丹尼路斯生涯出路 紐卡素需添左閘

丹尼路斯已過生涯高峰，與球會關係亦不佳，今季更是鮮有上陣機會。路斯需要上陣時間爭取自己參加今夏歐國盃的一席位，故離開熱刺事在必行。對紐卡素來說，杜密特（Paul Dummett）及積祖威廉斯（Jetro Willems）「收咧」後，左後方短期需要補充兵源，所以借用十分合理，而且更可以讓領隊布魯士（Steve Bruce）得到時間觀察路斯，季後才決定是否讓這名左閘永久轉會。