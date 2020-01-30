【英超】曼聯羅致士砵亭中場　或出場鬥狼隊　適應力受考驗

曼聯周四（30日）宣布今個冬季首簽，從士砵亭引入中場波基斯費南迪斯（Bruno Borges Fernandes）。有指今次轉會費達5500萬歐元，連附加條款可升至8000萬歐元。 「紅魔」中場兵源不足問題嚴重，這名25歲葡萄牙進攻中場或隨即就得到上陣機會鬥狼隊，其適應力受考驗。

費南迪斯夏季已多次被傳加盟曼聯，周四終於成事，成為「紅魔」冬季首名新兵。外國記者於twitter公開轉會文件，曼聯將會先付5500萬歐元（約4650萬鎊），另有2500萬歐元（約2100鎊）的附加條款以及約550萬歐元（約460萬鎊）經理人費。

波基斯費南迪斯轉會附加條款 1. 若曼聯成功打入歐聯，就要付500萬歐元（約420萬鎊）。 2. 只要波基斯費南迪斯上陣達一定數字，曼聯需付500萬歐元（約420萬鎊）。 3. 只要波基斯費南迪斯達成特定個人成就或獎項，曼聯需付1500萬歐元（約1260萬鎊）。 4. 曼聯若賣出波基斯費南迪斯，將要付其中10%轉會費給士砵亭。

費南迪斯終轉投曼聯。（路透社）

費南迪斯司職進攻中場，但亦可壓前踢輔鋒。（路透社）

延伸閱讀：

曼聯作客一球挫曼城仍出局 蘇斯克查：我們需要射手

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

蘇斯克查回應費南迪斯轉會時說：「我們很高興簽到他，我們知道兩隊一向有良好關係，所以今次談判很順利。希望我們可以盡快完成轉會細節，早日正式宣布。」曼聯現時中場人手短缺，令到費南迪斯有機會轉會就上陣比賽，蘇帥亦承認有可能：「現時還要完成合約、體檢等手續，但他身體健康且準備好落場，所以我會預期他能即時落場。」

費南迪斯隨時令到馬達移向右路。（Getty Images）

費南迪斯加盟或改變曼聯陣式？

曼聯射手拉舒福特（Marcus Rashford）仍在養傷中，有指他們想購買前鋒，但蘇斯克查認為：「如果我們能得到費南迪斯，他能創造機會及入球，轉會窗最後一日（周五）再說吧。」誠如蘇斯克查所言，費南迪斯能傳擅射，今季為士砵亭於各項比賽攻入15球及有14次助攻。

「紅魔」現時中場有保羅普巴（Paul Pogba）、麥湯文尼（Scott McTominay）養傷中，拉舒福特又因脊骨骨折要休養多時，使得能出任輔鋒、進攻中場、中場的費南迪斯不知道會踢哪一個位置。

蘇斯克查或會即用費南迪斯。（Getty Images）

安迪尼馬迪爾（Anthony Martial）今季表現不穩定，而丹尼爾占士（Daniel James）及格連活特（Mason Greenwood）經驗不足，前線需要一名校炮手控制節奏及為眾員穿針引線，費南迪斯或許正是解決這問題的球員。

現時仍未知道蘇帥會否變陣，改變現時3中場的陣式，但蘇斯克查曾質疑費南迪斯的護球能力，所以為了掩藏這個問題，或會要他壓得更前，減少控球時間。若果如此，桑馬達（Juan Mata）或會回到右路，這將使得其準繩的傳送得到最大發揮。這個可高達8000萬歐元的轉會，是否物有所值，仍有待觀察，能否適應英超更快、更體力化的風格，將會是最大關鍵。