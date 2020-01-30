【英超】沙拿一傳一射　利物浦兩球挫韋斯咸　拋離19分獨領群雄

沙拿的一傳一射助利物浦作客兩球淨勝韋斯咸，打破今仗前「槌仔幫」今季對利物浦的「不敗之身」。「紅軍」首度單季聯賽悉數擊敗其餘19支球隊，無獨有偶在榜首拉開19分的差距。

利物浦在去年底赴卡塔爾出戰世冠盃，使與韋斯咸的英超延遲至今輪補賽。利物浦前線主力之一的沙迪奧文尼在上輪聯賽勇戰受傷，無緣在今仗披甲上陣，主帥高普改以奧歷治取代其位置，配合法明奴及沙拿在前線攻堅。

雖然利物浦作客出戰，但紅軍反客為主，在今仗控制戰局，錄得超過7成的控球率。利物浦戰至上半場中後段才打開缺口，正選披甲的奧歷治在禁區內被夾擊侵犯博得12碼，由沙拿主理12碼勁射破網，在35分鐘領先1：0。利物浦在換邊後初段奠定勝局，紅軍把握一次反擊機會，沙拿左腳妙傳予無人看管的張伯倫，在下半場7分鐘單刀建功，擴大領先優勢，及後兩軍未有增添紀錄，利物浦再取一場勝仗。

張伯倫接應沙拿妙傳單刀建功，為球隊奠定兩球勝局。（路透社）

沙拿在今仗的一傳一射，協助利物浦取得今季聯賽第23場勝仗。（Getty Images）

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利物浦在今仗擊敗韋斯咸後，在球隊史上首度在單季內，聯賽擊敗所有球隊，至今24輪聯賽取得23場勝仗，以70分遙遙領先次席的曼城19分，同時創下英格蘭頂級聯賽最快達到70分的紀錄，而紅軍跨季41場不敗亦是頂級聯賽第3長的不敗走勢。

雖然利物浦保持其不敗走勢，但主帥高普似乎對球隊表現略有微言，「我對球隊全取3分感到高興，同時球隊的表現亦有改善空間，畢竟艾利臣在今仗亦多次撲救，在賽事並非如比數顯示般順利，但我們可以再取一勝，這是個理想的戰果。」

主帥高普指球隊仍有改善空間，但對球隊全取3分感高興。（Getty Images）

反觀，回歸「槌仔幫」取代柏歷堅尼的莫耶斯，在接掌首仗以4球大破般尼茅夫後，及後4場聯賽只錄得1和3負，暫列聯賽榜的17位，隨即受到不少外界壓力。莫耶斯即使對今仗戰果感失望，但他指麾下表現不俗，並為蘭仙尼（Manuel Lanzini）平反，因為該名阿根廷球員在下半場中場被換出時，不少韋斯咸球迷隨即歡呼慶祝，莫帥指蘭仙尼是隊中的最佳球員，呼籲球迷需要支持球隊的每一名球員。

蘭仙尼今仗下半場中段被換出，而莫耶斯力撐他是陣中最具質素的球員。（路透社）