【德甲】多蒙特19歲金童組合齊創紀錄　查頓辛祖入球悼高比拜仁

在今冬轉會窗引來豪門爭奪的19歲挪威前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），首次為多蒙特上陣就大演帽子戲法領軍反勝，技驚四座。第2戰對科隆，他再次後備攻入兩球。 兩戰好表現或是偶然，來到第3戰對柏林聯，他首度正選上陣、再攻入兩球，與同場建功的、同樣為「千禧寶寶」的查頓辛祖（Jadon Sancho）齊破紀錄，整個德甲都只能望這對神童興嘆。

德甲爭標仍充滿懸念，多蒙特今仗主場對中下游的柏林聯，讓半季加盟的夏蘭特首度正選上陣。「蜜蜂兵團」早段已積極搶攻，13分鐘，查頓辛祖左路傳中雖被擋出，但荷西古里路協助搶回皮球重新交予辛祖，這位19歲英格蘭國腳今次自行切入禁區擺過對手起腳，被對手後衛出腳折射入網，打開紀錄。

在NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）離世當日出文悼念的辛祖，入球後先雙手合十、再舉起「24」手勢，向Kobe致敬。

查頓辛祖入球後，不忘悼念偶像高比拜仁。（路透社）

僅5分鐘後，就輪到另一「千禧後」的表演時間－－艾寧夏蘭特接應祖利安白蘭特右路橫傳，擺脫對手後衛衝出將皮球篤入網，將比數擴至2：0。

接下來，除了韋素射成4：0的入球外，另外兩球都跟他有關－－68分鐘，夏蘭特接應辛祖直傳突破越位，儘管身高1.94米但其爆發力仍相當可觀，他大步推入禁區，搏得柏林聯門將基爾域斯出迎時將他撲跌，球證直接判罰12碼，馬高列奧斯操刀射入成3：0。

在韋素破門後不久，夏蘭特在禁區內接應白蘭特後腳短傳，左腳窩利狂轟，皮球來勢猛得令基爾域斯「捉到路」仍未能停住皮球，多蒙特鎖定5：0勝局－－在夏蘭特加盟後3仗，多蒙特每仗都攻入5球之多，令他們成為德甲近57年來首支連續3場入至少5球的球隊。

夏蘭特（右）雖高大卻有速度，大步推過基爾域斯（左）時，搏得對手犯規。（美聯社）

同為19歲的辛祖和夏蘭特今仗分別取得入球，更分別打破兩項德甲紀錄：夏蘭特首3仗德甲賽事射入7球，成為德甲史上首3戰入球最多球員。這位挪威前鋒不單升上射手榜第10位，他在3場聯賽中合共只上陣136分鐘，即平均19.4分鐘就攻入1球，且8次射門就獲得7個入球，效率驚人。

英格蘭翼鋒查頓辛祖，則成為德甲史上射入25球的最年球員。後生可畏，辛祖和夏蘭特亦獲德甲官網譽為「世上最佳的年輕組合」。

兩大金童互笠高帽

再一次成為焦點，夏蘭特卻相當謙虛，將入球歸功於隊友：「我的隊友真的很強，令我踢得更輕鬆。其實我沒想過能射入這麼多球，現在已達到7球了，而我只是嘗試享受一切，並做好自己的責任。入球還會陸續有來！」

賽後訪問中，這對「金童拍檔」亦互相讚譽有加，夏蘭特笑言：「希望他不要給我送上太多助攻，我們要低調一點……但他真的是個很棒的人！」辛祖亦說：「我跟他真的配合得很好，大大幫助了球隊，很開心他在這裏！」

查頓辛祖和夏蘭特這對好拍檔均只得19歲。（路透社）

多蒙特對柏林聯精華：