【德甲】夏蘭特再展超強入球能力　入替梅開二度助多蒙特大勝

「入波，其實唔難」，繼續上仗後備入替連中三元後，新加盟多蒙特的夏蘭特再度顯示其超強的入球能力，僅登場25分鐘便梅開二度。對夏蘭特而言，入球就像一個與生俱來的能力。

在今季歐聯光芒四射的挪威年輕射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland），多蒙特在冬季轉會窗擊退曼聯，在薩爾斯堡手上簽入該名19歲的前鋒。夏蘭特在德甲處子戰中，除了在登場4分鐘便攻入德甲首個入球外，他更在20分鐘大演帽子戲法，協助球隊以5：3反勝奧格斯堡，以一場「夢幻地標戰」開展他在「蜜蜂兵團」的生涯。

夏蘭特繼續兩仗先列後備。（路透社）

查度辛祖的入球為多蒙特領先至3：0。（路透社）

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踏入鼠年，多蒙特在主場與科隆上演德甲的「賀歲波」，夏蘭特再度先列後備，「蜜蜂兵團」在開賽僅1分鐘便由拉菲爾古里路（Raphael Guerreiro）打開紀錄，及後列奧斯與查頓辛祖分別在29及48分鐘各建一功，遙遙領先3：0。縱使科隆在下半場中段一度追成較接近的1：3，但夏蘭特隨後入替便再有進帳，在77分鐘門前補射入網，並在87分鐘推過門將後窄角度起腳再下一城，結果多蒙特在主場以5：1大勝科隆，暫時以36分暫列聯賽榜第3位。

夏蘭特再度後備入替建功，在僅59分鐘已攻入5球。（路透社）

夏蘭特雖然連續兩場後備入替，他僅花59分鐘已為多蒙特攻入5個聯賽入球，平均12分鐘便交出一個入球，效率可見一斑。夏蘭特加盟以來表現突出，但他連續兩仗先列後備，多蒙特主帥法夫爾（Lucien Favre）解釋該名挪威尖刀在12月缺席部分訓練，並在不久將來正選上陣。