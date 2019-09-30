【法甲】里昂球迷出奇招　抗議賽會為遷就中國巿場提早開賽

周六晚（28日）上演的法甲賽事，里昂主場出擊，結果一球不敵南特。一眾里昂球迷在開賽前，在看台上出現大型支持西藏獨立的旗幟砌圖，向法甲賽會抗議刻意更改開賽時間。

法甲周六頭場一向安排在當地時間下午5時30分進行，而今輪由里昂主場對南特的賽事，卻安排在當地時間下午1時30分開賽，使不少里昂對賽會安排大感不滿。據悉，法甲賽會為了遷就中國市場，特意提早開賽，安排一至兩場賽事在當地時間下午1時30分開賽，配合中國市場的黃金時間7時30分直播。

迪比今仗未有進帳，里昂在主場落敗。（視覺中國）

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票

里昂球迷在開賽前，在看台上一同舉起不同顏色的板子，製造出一面巨大的「雪山獅子旗」，並舉起「讓西藏自由」（Free Tibet）的橫額，向賽會表達不滿。

里昂球迷希望以雪山獅子旗等在中國敏感的項目，影響中國的直播，並向賽會抗議，「我們這個行動希望喚醒法甲賽會，並不能為遷就中國市場，而忽略本地的球迷，這純粹是宣傳技倆，我們也是球賽的持份者之一。如果這個行動使中國的直播受影響，我們不介意繼續這個行動。」

里昂球迷展示大型的西藏旗幟及標語，向法甲賽會表達不滿。（Twitter截圖）

里昂因為費蘭度馬卡爾（Fernando Marçal）的烏龍球，結果在主場一球不敵南特，以9分暫列聯賽榜第11位。