【英超】熱刺新星一擊即中稱圓夢　「我連打FIFA都揀英超隊！」

熱刺新加盟翼鋒貝雲積為實現英超夢，除了激嬲燕豪芬Fans，更放棄了600萬鎊累積獎金。不過貝雲積昨晚處子登場即為熱刺建奇功射入一球，一切苦楚可謂相當值得。他更笑指：「我連打機都揀英超隊嚟用！很喜歡入曼城波的感覺。」

貝雲積昨晚英超首次上陣即要面對衛冕曼城，下半場15分鐘接應莫拉右路傳中，心口一控一射，皮球直飛遠柱破網，盡顯射手本色，而且首次為熱刺上陣的第一次射門，即為球隊先開紀錄。

英超：首次為熱刺上陣的新兵貝雲積，為球隊先開紀錄。（Getty Images）

貝雲積自己表示，「一切難以置信，處子戰入波感覺很夢幻。皮球射出離腳一刻我已相信會入球。攻破曼城這樣強勁的對手感覺很激動，他們過去兩季是冠軍。我很高興隊友信任我，以往我經常看摩連奴帶領的球隊但現時加入其麾下很興奮。能在英超作賽對我而言是圓夢，我在打FIFA時通常會選擇使用英超球隊呢！」

"It's a dream for me. To make my debut and score against Man City, it's unbelievable."



💬 @StevenBergwijn on his dream debut.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/fkRWZNOdjs — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2020

熱刺領隊摩連奴對貝雲積讚不絕口：「第一場即能入波固然是錦上添花。撇除那入球，貝雲積表現相當好，很穩健，很成熟，我們過去一周操練很努力。」他又指，貝雲積對於球隊極有幫助，「他適合熱刺踢法，年輕、有創造力、有激情，現時毋須給予他太大壓力，我很樂意給他更多上陣機會，相信熱刺球迷必定會愛上他。」

英超：上半場熱刺被曼城狂攻兼輸十二碼，主帥摩連奴一度無奈得單手按頭。（Getty Images）

不過這名22歲荷蘭國腳轉會背後可謂充滿辛酸。原本只要為燕豪芬踢完今季賽事，就可以取得多年來累積的600萬鎊獎金，不過他為了轉會熱刺，放棄了這筆獎金。

與此同時，貝雲積為前往倫敦處理轉會熱刺的相關手續，轉會前拒絕為燕豪芬上陣對川迪，更令大量燕豪芬球迷不滿，今次轉會可謂「盡地一煲」。