【英超】費南迪斯首演平息曼聯迷抗爭　蘇斯克查：隊友未配合踢法

曼聯戰績如一潭死水，球迷針對管理層，尤其是執行副主席活華特（Ed Woodward），一度發起在對狼隊比賽期間離場抗議。最後，這場球場抗爭卻未有如期上演－－也許，一眾曼迷都在新兵波基斯費南迪斯（Bruno Miguel Borges Fernandez）身上看到希望。 從士砵亭來投後僅3天，費南迪斯已交出其曼聯處子戰，既諷刺也鼓舞，他在對狼隊一仗中，兩項作為中場的數據都冠絕全場。

曼聯球迷賽前發起「68分鐘離場」行動，以示對管理層不滿。不過，行動沒有成功，最終離場的球迷寥寥可數，儘管對狼隊一戰如此沉悶，但絕大多數曼迷選擇留在奧脫福，觀看波基斯費南迪斯的表現。儘管此子在場上被狼隊球迷譏諷為「浪費金錢」，但數據不騙人，加盟3天就能正選上陣、且獲得領隊、隊友及球迷一致讚譽，自有其原因。

曼聯小球迷拉起頸巾，歡迎今冬最重磅新援波基斯費南迪斯。（路透社）

加盟曼聯日子仍淺，蘇斯克查自然需摸索波基斯費南迪斯的最佳位置，早段，費南迪斯出任「10號位」，在中路穿針引線、策動攻勢；到下半場則後移，與費特合作成雙防中。上半場，他一共交出3次射門，威脅不大但至少願意起腳，頻繁的走動及傳送亦令球隊中場組織有所改善。

總括而言，費南迪斯共有4項數據都冠絕全場（按圖觀看）：

只練一課即上陣 連迪路夫：他做得很好

費南迪斯的演出，對曼聯球迷來說是這場悶戰的最大亮點，賽後都聚集在地鐵站為他高歌，領隊蘇斯克查亦對其讚許有嘉：「他是個頂級球員，今仗是他的首演……費南迪斯持球的時候，他希望隊友都可在前方跑動走位，可惜我們未能配合。」

後衛域陀連迪路夫亦樂見新隊友首戰的好表現，令他對未來更有期待：「他只練過一次波就要比賽，真的不容易，但我覺得他做得很好，也展現出自己的質素。我們下周放假，希望他在這段時間能更融入球隊，那一切都會變得更好。」

波基斯費南迪斯的表現，或成為曼聯能否奪得歐洲賽資格的關鍵。（Getty Images）

擔任球評家的曼聯名宿加利尼維利，更將費南迪斯與昔日隊友比較：「我覺得費南迪斯做得不錯，上半場他出任10號位時，讓我想起華朗（Juan Sebastien Veron）初加盟時的表現，他在全場不斷跑動、不斷尋找空位」，不過「加利仔」坦言，更欣賞費南迪斯下半場移後至防中位置的演出，「費特近期進步了，他們兩個能控制比賽。時間尚早，但我喜歡費南迪斯的表現。」