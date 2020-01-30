【武漢肺炎】港超外援家屬掀離港潮　李志堅：銀牌決賽可押後

東方體育會今日（30日）下午宴請傳媒茶聚，東方體育會副主席游永強，以及足球隊主教練李志堅，就近日港超延期等各種問題作出回應。

武漢肺炎疫情持續擴散，康文署「封場」措施令本地大部份球隊陷入「球場荒」，紛紛改覓私家場地訓練；球會擔心賽程無限延期之餘，也憂慮球員於比賽間因接觸而受感染。東方主教練李志堅於席上接受記者提問後稱，相信全個球圈都「坐埋一條船」，呼籲大家團結對抗疫情及各種問題，「足球有別於一般職業，沒法子Home office（在家工作），而只要有一位球員染病，相信大家也會提心吊膽，所以希望大家可共渡時艱。」

足總正研究於足球訓練中心閉門作賽，惟李志堅認為場地並不合適。（資料圖片）

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李志堅：應建議政府局部開放旺角場

足總行政總裁溫達倫早前曾透露，會方傾向於將軍澳足球訓練中心進行閉門比賽。堅sir表示此地點在安排上雖較方便，惟地理環境欠佳，「訓練中心的場地很大風，此外在因素會影響球隊水準。」他又指足總可考慮向大學借用場地，或跟政府相討有限度開放個別場館作賽，「旺角場閉門比賽是否可行？我認為足總至少應向政府提出此建議。」

高級組銀牌決賽原定於2月9日上演，東方將跟理文爭奪冠軍。早前以疫情問題短期內難以解決為由、堅持比賽如期舉行的堅sir，近日有另一種看法，「若延遲兩個月後，跟現在閉門比賽根本沒分別，我當然不支持改期；但如果這兩周的確是疫情最高峰或最危險時期，延後也可行，待兩周後再作考慮。」

（右起）東方體育會副主席游永強、特別顧問戴文康及主教練李志堅出席傳媒茶聚，講述球會最新發展情況。（袁志浩攝）

疫情蔓延 掀外援家屬歸鄉潮

對於球隊於疫情下的特別措施，堅sir稱球會將盡量向外援球員提供更多相關訊息，呼籲球員除練習外盡量減少外出，並安排部份外援家屬返回家鄉暫避。據悉，另一支班霸傑志也作出類似安排，已為部份援將的家人提供機票歸鄉，而艾里奧更請假陪同家屬離港；「藍鳥」也特別向所有球員提供交通補貼，要求球員避免乘搭公共交通工具。

東方原定在下月9日跟理文爭奪銀牌冠軍，受疫情影響下或需改期。（資料圖片）

跟法乙索察合作 U10球員赴當地交流

另外，東方班主鍾乃雄旗下公司去年以逾3,500萬港元收購法乙球會索察，目前身兼索察球會會長的游永強稱，球會已資助4名U10小球員到當地學法。他又透露希望維持索察青訓以培育人才，借助法國及歐洲球員交易市場獲利，以另一種可持續性方法維持東方的財務狀況。至於東方青年軍梯隊則會繼續跟狼隊及阿仙奴合作，未來或有機會邀請兩支英超球隊來港獻技。