【武漢肺炎】港乒全土炮戰東京奧運　疫情影響或取消與中國隊陪練

香港乒乓球隊上月尾於葡萄牙完成東京奧運乒乓世界團體資格賽後，取得滿額7張奧運入場券，包括男團、女團、男女單各二、以及混雙資格，球隊在戰畢緊接的德國公開賽後今午返港，全「土炮」成員表示取得資格只是第一步，奧運前要爭取更高種子排名。

由杜凱琹、李皓晴和蘇慧音組成的女子隊，在16強挾頭號種子身分以直落3：0勇挫白俄羅斯，一口氣取得東奧女團及兩席女單、合共3張東奧入場券。這是港隊自2008年北京奧運設有女子團體賽以來，連續4屆均有出賽，李皓晴坦言對上白俄羅斯隊算是抽得好籤，整體實力比對手較高。

即將第3度征戰奧運的李皓晴，表示這次奧運資格賽有別於過往以世界排名取得席位，特別大壓力，「取得資格後，下一步是要爭取女團前4種子排名，取得優勢。」現時她們在奧運排名僅次於中國和日本列第3，世界排名則名列第4。

香港乒乓球隊今午由德國返港，港隊取得全額東奧資格，女團更是連續4屆出賽。（葉詩敏攝）

疫情持續勢取消中國隊陪練計劃

武漢肺炎疫情持續，多個國家向中國及香港實施入境限制，乒乓球隊總教練陳江華坦言未有太擔心球手會受疫情影響，惟在下月韓國世界賽前的訓練或會被打亂：「之前計劃中國隊來港陪練，又或是我們到內地備戰，不過看來會很難實行。」他稱歐洲球隊如比利時隊有機會來港訓練，己隊也有可能到日韓集訓，因此未有過度擔心。

世界排名第15的香港女單「一姐」杜凱琹，則表示餘下時間出外訓練時間不多，「其實之後出外比賽頻密，都沒有太多時間到外訓練，都是自己訓練居多，中國隊未能陪練的影響不大。」21歲女將蘇慧音（Minnie）將是首度出戰奧運，對於近日疫情嚴重，她說避無可避下最重要做好防禦措施：「我們要增強抵抗力，多做消毒和戴口罩。」

她與李皓晴和蘇慧音將分別在今周出發到東京和大阪轉戰聯賽，「阿杜」開玩笑謂要到日本買口罩，她們戰畢日本返港一天後，便會緊接到匈牙利出戰世巡賽。

「阿杜」上屆以19歲之齡隨師姐帖雅娜征奧，今屆已是核心成員。（葉詩敏攝）

黃鎮廷傷癒約7成 公開賽爭取排名

去屆里約奧運，港乒乓球隊男團和女團都分別在8強飲恨止步，由黃鎮廷、何鈞傑及林兆恆組成的男子隊，於世界團體資格賽8強出局，最終藉負方賽成功爭奪最後一個東奧席位。黃鎮廷坦言第一次在新年打那麼刺激的比賽，他透露去年末右腳韌帶受傷，傷勢已康復約6、7成：「一開始不敢動作太大，但打多幾場比賽後開始放開來。」

黃鎮廷表示奧運前會盡量參加公開賽，爭取提高混雙與單打世界排名。對於武漢肺炎疫情在港蔓延，「一哥」認為留在體院已是較好的安排：「在體院食、住、可正常生活，盡量少點外出，並戴上口罩，為己為人。」

Minnie將首踏上奧運舞台。（葉詩敏攝）

主教練陳江華直言對男團成功取得東奧入場券感驚喜：「全隊取得滿額7個席位，是意外驚喜，男團放開來打後打出超水準。大家能去到奧運，當然期望他們衝擊獎牌。」至於女單人選，他表示到時會按世界排名選出。