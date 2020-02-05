【德甲】拜仁門將紐亞差點踢中場　路明尼加以這理由阻止哥迪奧拿

紐亞踢中場，看來是個玩笑，但原來差點成真。 拜仁慕尼黑主席路明尼加透露，當哥迪奧拿執教球隊時，真的有想過安排紐亞踢中場，若非他奮力阻止，此事便成真。

拜仁的德國門將紐亞是一名非一般的門將，他的覆蓋範圍很大，傳球亦佳，兼任清道伕的職責。有時拜仁進攻的時候，紐亞會站在中圈甚至更前的位置，令不少球迷都曾開玩笑說，不如叫紐亞踢中場。

其實，這件事差點發生。

拜仁門將紐亞腳下技術了得。（Getty images）

拜仁慕尼黑主席路明尼加表示，哥迪奧拿確實在此念頭。他說：「我到現在還記得，有次當我們贏得聯賽冠軍後，哥迪奧拿真的認真考慮安排紐亞在一場比賽踢中場。我花了很大的氣力，才說服到哥迪奧拿放棄這個念頭，因為有些人可能會認為我們太傲慢。」

哥迪奧拿在2013到2016年執教拜仁，領球隊連贏3季德甲冠軍，他現任曼城主帥。

有次贏了聯賽冠軍後，哥迪奧拿想做「實驗」，試試紐亞踢中場，但被勸阻。（Getty images）

路明尼加補充，他深信紐亞踢中場也會很出色，只是擔心外界的看法及閒言閒語，「我一直相信，紐亞踢中場也會有好表現。」他還大讚紐亞發明了一種門將的全新踢法，為這個位置帶來改革。

紐亞在2011年夏天由史浩克04加盟拜仁，上陣365次，其中260次保持清白之身。