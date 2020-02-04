【英超】回應一條簡單問題　哥迪奧拿「不想說明，只想反應」

調兵遣將，臨場佈陣，曼城主帥哥迪奧拿見過幾多風浪。不過，周日在英超不敵熱刺，落後利物浦多達22分，賽後面對記者一條問題，他也無可奈何，報上苦笑，不想回答。

賽後記者會上，有記者問哥帥「是否失去錦標？你接受爭標基本無望這事實嗎？」本來眉頭深鎖，專心聆聽問題的哥帥，突然眉頭一鬆，張開眼睛，似笑非笑看着發問的記者，然後不住點頭。

"Have you conceded the title?"



Pep Guardiola: 😳 🤣 pic.twitter.com/AbQ2H3lsDR — Match of the Day (@BBCMOTD) February 3, 2020

哥帥笑着「唞氣」，沒有作答，記者追問他「可否說出來」，引發全場記者大笑，連哥帥也不禁苦笑，說一聲「是」，卻剛巧與記者叠聲：「我不可以引述你點頭。」哥帥沒有令記者難做，坦言落後利物浦太多，「他們停不了，我們近幾場的發揮與今仗差不多，不斷失分，現在目標當然是餘下其他賽事，以及來屆歐聯資格。」

曼城去季與利物浦鬥得燦爛，鬥足整個下半季，結果他們最後14仗全勝下，1分力壓利物浦奪冠。但本季尚餘13仗，曼城已落後22分，衛冕機會相當渺茫。