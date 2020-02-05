【亞協盃】傑志公布亞協名單　一主將效力4年首戰亞洲賽

傑志原定本月19日及26日出戰亞洲足協盃附加賽圈，先客後主對戰外圍賽第二圈勝方。 因武漢疫情蔓延，賽事安排仍是未知之數，但傑志仍需遞交外援及亞援註冊名單，並在今日（5日）公布。

如早前報道所言，傑志有機會在附加賽圈對台電足球隊、若進入分組賽亦要作客同樣來自台灣的大同足球隊，而在台灣目前暫時拒絕所有港澳地區持中國護照人士入境下，持中國護照的傑志隊長黃洋將無法參加有關作客賽事；當然，若賽事最終安排在中立場上演，情況就會不一樣。或許考慮到種種可能性，傑志就附加賽圈註冊的亞援並非韓國中堅朴俊炯，而是澳洲籍中場林恩許，成為他加盟「藍鳥」4年來首次出戰亞洲賽。

27歲的林恩許終迎來首次為傑志出戰亞洲賽的機會。（資料圖片）

傑志公布亞協盃附加賽外援及亞援名單。（傑志Facebook）

至於3個外援名額則沒有令人意外，分別由費蘭度、洛迪古斯及蘇沙出任，明顯較着重進攻。



傑志亞協盃附加賽的對手，為外圍賽第二圈的勝方，即台灣的台電足球隊或蒙古的烏蘭巴托城。不過，由於蒙古拒絕持中、港、澳、台護照中士入境，台電原定今日在首回合作客烏蘭巴托城一戰亦已取消，新安排仍待亞洲足協公布。



而附加賽圈的安排，傑志則稱：「康文署設施已於1月29日起暫停開放，因此傑志正與亞洲足協進行緊密溝通，商討亞協盃2020附加賽第二回合的場地安排，稍後將作公布。」據知，第二圈及附加賽圈賽事，大有機會安排在中立場上演。



若傑志由附加賽圈出線，將進入亞協盃I組，同組對手為香港的和富大埔、澳門的鄒北記及台灣的大同足球隊。