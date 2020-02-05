【武漢肺炎】足總明日公布閉門賽程　富力「廣州兵」能否參賽？

武漢肺炎疫情繼續擴散，香港政府今日（5日）公布新檢疫政策，由周六（8日）凌晨起，所有由內地抵港人士，不論國籍，均需強制隔離14日，詳情有待公布。 本地足球亦大受疫情影響，菁英盃分組賽將於下周復賽，香港足總明日（6日）會公布賽程。雖然賽事將閉門進行，惟富力R&F因有部份球員於廣州訓練，未知會來港參賽，若然來港，或受新檢疫政策影響，足總亦有措施應對。

康文署上月因應受武漢肺炎疫情暫停開放轄下文康設施至2月17日，足總本周一跟10間港超球會進行會面後，決定優先處理餘下的16場菁英盃分組賽，並安排於將軍澳足球訓練中心閉門進行。

餘下16場菁英盃分組賽將於賽馬會香港足球總會足球訓練中心內閉門舉行。（資料圖片／李澤彤攝）

富力R&F主教練楊正光指會將球員健康放在首位。（資料圖片／袁志浩攝）

政府實施新措施 富力廣州兵未知何時回港

足總將在明日正式公布賽程調動，其中較令人關注的，是一場由愉園對富力R&F的菁英盃分組賽。雖然富力上月尾已安排部份本地球員，以及外援伊高沙托尼返港操練，但仍有多名主力留在廣州基地練習，包括基奧雲尼、白鶴、利安高、及周煜辰，暫未知何時會抵港集合，但亦有部份港超球會擔憂訓練及比賽時的健康及安全問題。

據了解，謝家強、林柱機、迪布利及古拿等球員原於上月底歸隊，但因疫情問題而選擇留在歐洲，富力主帥楊正光稱，選擇留在外地的球員中，謝家強及林志堅均已回港，其餘球員亦會在兩日內從歐洲直接回香港，因而不必自我隔離，可直接參與球隊操練及比賽。富力會方接受查詢時亦強調：「我們會帶夠衛生用品然後做足衛生工作措施。」

富力外援中現僅得伊高沙托尼已抵港操練，此子早前在友賽熱身時仍戴上口罩。（袁志浩攝）

內地抵港球員或需隔離 楊正光：有足夠人腳應戰

楊正光透露，足總於周一的港超聯會議上曾要求富力在內地訓練的球員，一旦來港，就需要自我隔離；足總今日回應查詢時亦稱，若富力陣中留在廣州訓練的球員回港，「14日內均不可到香港足球總會足球訓練中心訓練或比賽」，至於原本已在港的職球員則不受此限。楊正光稱：「即使欠缺在廣州的那數位球員，若計算留歐的未歸隊球員在內，我們都有足夠球員應戰。當然希望大家都盡量配合，做好預防，始終現在健康才是最重要。」