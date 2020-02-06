【武漢肺炎】足總新賽程出爐　聯賽如期煞科　足總盃2月22日展開

在武漢肺炎令大多數足球賽事改期下，香港足球總會今日（6日）正式公布菁英盃分組賽於下周復賽，賽事閉門於將軍澳足球訓練中心進行外，賽程也相當頻密，有球隊需要在11日內連續出戰4場賽事。 另外，足總也暫定港超聯於3月1日重開，並在3月初至中進行兩輪補賽，令聯賽能如期在5月23日煞科；而足總盃首圈至決賽的比賽日子亦出爐。

足總今日正式公布調動後菁英盃分組賽賽程，首場閉門的菁英盃分組賽將於2月11日上演，由傑志於下午1時迎戰標準流浪，理文則緊接於同日下午4時鬥東方龍獅。

菁英盃將於下周二閉門復賽。（資料圖片/袁志浩攝）

由賽程可見，足總最多會一日安排兩場賽事，分別於上述兩個時段進行。而賽程變得頻密，每輪比賽之間僅相隔3至4日，直至2月29日完成最後一輪分組賽。2月18日至2月28日期間，飛馬需於11日內完成4場分組賽。至於原先在5月9日的菁英盃決賽，則提前於4月21日在旺角大球場舉行。

飛馬於新賽程中踢得較頻密，11日內需踢4場分組賽。（資料圖片/袁志浩攝）

足總盃首圈2.22閉門作賽

另外，足總在2月22日加插原定於本月8日舉行的足總盃首圈賽事，分別由流浪對東方，及理文鬥和富大埔，爭奪8強席位。足總行政總理溫達倫周一接受訪問時曾指，由於足總盃牽涉來屆亞洲賽資格，比賽場地或需合乎國際標準。惟目前足總暫安排足總盃賽事，於將軍澳訓練中心閉門作賽。而足總盃半準決賽（4月10及11日）及決賽（5月30日）則維持於原定日子舉行，準決賽則改於4月24及25日上演。

去屆足總盃由傑志擊敗冠忠南區，取得今季亞協盃附加賽席位，今屆賽事將於2月22日展開。（資料圖片／梁鵬威攝）

港超3月復賽 球場成變數

足總早前預計，若康文署願意有限度開放轄下場地，港超將可在3月復賽。最新賽程也顯示傑志將跟理文於3月1日在旺角大球場補踢第3周賽事。而第11及12周的補賽，則改至3月6至8日，以及14至15日期間舉行，令聯賽可按計劃於5月23日煞科。

不過，由於部分場地能否使用仍存變數，飛馬、流浪及理文於這兩輪的主場賽事，或會轉至其他球場舉行，而富力則改用小西灣運動場作主場。足總稱3月後的賽事，初步計劃會開放予觀眾入場，惟足總會密切留意疫情發展及政府相關部門等的指引及安排。值得一提的是，東方雖可續用將軍澳運動場，但由於銀牌決賽改於5月12日進行，原定於5月16日鬥流浪的聯賽，將提早在5月7日在旺角大球場舉行。

足總補充，所有於將軍澳足球訓練中心進行的閉門賽事，只限球隊職球員、嘉賓及傳媒進場，而如曾到訪過內地的人士，於回港14日內不能進場；所有入場人士亦需填寫有關表格，並於進場前接受體溫測試。交通方面，中心接駁巴士將於下周二起回復有限度服務，服務時間為周一至五的下午二時至七時半。