【英足總盃】維頓漢被換走流下男兒淚　球迷轉載哀傷神情表達支持

熱刺領隊摩連奴臨場調動，一向「心狠手辣」，早段換人，甚至後備換走後備亦見過。 凌晨英足盃第4圈重賽3:2擊敗修咸頓，摩連奴一次「相對正常」的調動，惹來不少熱刺球迷欷歔，主角是踏入老將之年的守將維頓漢。

維頓漢（左）效力熱刺至第8季，合約在今夏完結。（Getty Images）

維頓漢（Jan VERTONGHEN）在周日對曼城的英超任後備，今戰回到正選中堅之位。戰至下半場54分鐘，摩連奴在兩軍打和1:1之際派遣新加盟的中場謝特臣費南迪斯（GEDSON FERNANDES）入替維頓漢。

摩連奴表示希望變陣，保持防線速度及覆蓋範圍，犧牲了維頓漢。（路透社）

有球迷拍攝維頓漢返回後備席的過程，只見他沿邊線慢慢走回，垂頭喪氣，神情落寞。摩連奴拍其肩膊時，把頭望向場邊。坐下之前，後備席的職球員伸手鼓勵，他只「循例」伸手，顯得心事重重。坐下了，維頓漢一度拉起衣領遮蓋眼睛，過後眉頭深鎖，不住沉思。隊友遞上羽絨，他也沒穿起保暖，更愈想愈悲傷，用拳頭托額頭至少十秒。身旁的迪利阿里準備入替上陣，維頓漢卻在找紙巾，抹過鼻水後手指抹了眼睛一下，神情悲傷。

回到後備席，維頓漢顯得相當落寞。（路透社）

摩連奴賽後坦言該調動出於戰術，維頓漢並無受傷，不過或許會心傷。「他悲傷，很正常，沒有球員想被換走」，摩連奴說，「我對奧林比亞高斯時換走迪亞，那次在上半場，情况更差」。他強調球隊陣容受傷兵問題困擾，賽事中需要變陣，「留下坦根加與艾達韋列特，快一點，覆蓋面大一點」，於是犧牲了維頓漢，「他難免如此悲傷，有悲傷的原因，但現在快樂了，因為我們贏了。」

賽後不少熱刺球隊在Twitter轉發維頓漢神情落寞的相片，或上載他入球後的「超人」招牌動作，留言表示可惜，希望他振作。不過，隨着年紀增長，維頓漢近季表現不再穩健，轉身較慢的問題愈見嚴重。他的合約在本季末完結，現時仍未有續約消息。

愈想愈無奈，苦惱得不想抬頭。（路透社）

摩連奴換人變陣，一向不多猶豫，早前在歐聯分組賽主場對奧林比亞高斯落後兩球，開賽29分鐘便換走艾歷迪亞，以求加強攻力。又如之前執教曼聯，曾下半場換入桑馬達，至完場前把他換走。