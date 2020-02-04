【英超】熱刺舊將爆戴維斯往事　親歷羅比堅尼一「槌」定音

在一隊球隊中，雖然隊長只有一個，但有不少球員是隊中的領袖，同時深受其他球員尊重。熱刺舊將奧哈拉（Jamie O’Hara）在接受訪問時，談及當年戴維斯加盟熱刺時，與主力射手羅比堅尼的一件往事。

荷蘭一代中場悍將戴維斯（Edgar Davids），在場上戴上運動眼鏡作賽，加上拚搏的踢法，使他的形像深入民心。人稱「臭馬」的戴維斯，場內場外均火氣十足，而他當年甫加盟熱刺便與羅比堅尼（Robbie Keane）動手。

戴維斯效力熱刺期間，以拼搏精神深受球迷愛戴。（資料圖片／Getty Images）

熱刺舊將奧哈拉爆料，戴維斯在加盟初期曾經與羅比堅尼有爭執。（Twitter截圖）

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戴維斯在2005年夏天與國際米蘭解約後，以自由身轉投熱刺，在加盟早期更希望取代羅比堅尼的領袖地位。熱刺青訓產品奧哈拉接受英國電台《talkSPORT》訪問時，談及戴維斯剛加盟時，自以為自己是球隊的中心，但全隊上下心知羅比堅尼才是真正的中心。

羅比堅尼與戴維斯曾經在練習場發生爭執，「戴維斯自以為是球隊的『大佬』，他與羅比堅尼在一次訓練中有口角，正當戴維斯上前時，羅比堅尼二話不說，一拳揮向戴維斯。事件在該一拳後便結束，戴維斯亦逕自離開。」奧哈拉憶述戴維斯隔天到達練習場時，恭敬地向羅比堅尼打招呼，因為他知道羅比堅尼並非善男信女。

羅比堅尼在熱刺效力多年，在球隊的地位祟高。（資料圖片／Getty Images）

戴維斯在效力熱刺一季半期間，為球隊在聯賽上陣40場，並協助球隊連續兩季在聯賽以第5位完成。戴維斯在2010年重返英格蘭球壇，輾轉效力水晶宮及班列特（Barnet FC），並兼任班列特的教練，可惜未能取得成功，並在2014年正式掛靴。

戴維斯在場內場外相當火爆，不時與對手發生爭執。（資料圖片／Getty Images）

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