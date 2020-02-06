【F1】Netflix紀錄片第2季2月底上映　列卡度讚助打入美國市場

F1全球各地知名度極高，於美國亦人氣甚高，雷諾車手列卡度（Daniel Ricciardo）直指F1近年於美國掀起熱潮，車手漸為一般人所認識，要多謝Netflix的賽車紀錄片《F1：Drive to Survive（極速求生）》。

《極速求生》2019年上架，講述2018年賽季多支中型車隊之間的明爭暗鬥，引來大量好評。列卡度為第1季不時出現時的人物之一，紀錄片用了數集去追蹤當時仍效力紅牛的他決定轉雷諾期間發生的事。列卡度近日於美國出席清談節目，表示在《極》推出後F1於美國的人氣有明顯改變。

列卡度於第一季中有不少「戲份」。（影片擷圖）

《極速求生》第2季將於2月底上架。（Getty Images）

「我絕對覺得F1在美國人氣大大提升了，」列卡度於《The Daily Show with Trevor Noah》接受訪問時說：「《極速求生》幫助F1打入了美國市場。」列卡度指自己在《極》推出前一年，於街上沒有太多人認得這名澳洲車手，但現在會於街上會出現不一樣的情況：「現在於街上人人見到我時都會說：『我們在Netflix上見過你，《極速求生》真的很好看。』我們戴上頭盔，沒有太多人會見到我們真正的面孔。」

列卡度指自己在美國人氣因《極》有所提升。（Getty Images）

F1：《極速求生》引入年青觀眾

F1亦指這套Netflix紀錄片為他們帶來較年輕的觀眾，有報告指收看《極》的觀眾有62%為35歲或以下。列卡度在第1季中表現出自己無論場內場外都十分有娛樂性的一面，他與家人在澳洲共聚時的片段更看到了「四萬哥」的真性情。

列卡度指只是「做番自己」：「有時你鬥到上腦，要提一提自己可能忘了『我的工作正是我的夢想』這一點。我周遊列國『開車繞圍』，確是件令人羨慕的事。」《極速求生》第2季將於香港時間2月29日上架，有指今季除了第1季已加入拍攝的紅牛外，另外兩支「三大隊」平治及法拉利都加入拍攝。