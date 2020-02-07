【武漢肺炎】所有康文署體育館關閉　何處可book羽毛球場？

香港還有什麼開放的室內羽毛球場？ 由於武漢肺炎疫情，康文署由1月28日起暫停開放所有體育館、運動場、草地球場、人造草地足球場、網球場、壁球場、草地滾球場、高爾夫球設施、公眾游泳池等運動設施。 政府場地關閉，想打羽毛球的朋友如何是好？以下有3個組織提供室內羽毛球場設施，但前提都要加入做會員。

現在想訂場打羽毛球，也不容易，除非朋友所住屋苑的會所有羽毛球場，否則真的不知去什麼地方打。打過電話去問位於屯門的仁愛堂賽馬會圓玄學院文娛體育館，他們都說場地暫時關閉。

以下有3個羽毛球場地，可供大家參考！不過，這3個場地各有優劣，李福林體育館的會費及場租都很實惠，但場地不設冷氣。南華會的會費亦不算貴，但只准會員使用，不能帶朋友入去。香港基督教青年會雖然會費最貴，但位置就腳，又可以帶3個非會員朋友一起打。

大埔體育館李福林體育館

地址：大埔安祥路2號

相關連結：http://www.tpsa.org.hk/facility.html

入會費：

普通會員年費：100元

青少年會員年費：30元

長者會員年費：30元

羽毛球場數目：9個

非繁忙時間場租每小時：45元（青少年及長者會員20元）

繁忙時間場租每小時：70元

非會員朋友一齊打波點算好？

必須由會員陪同及購買每位10元嘉賓券

康文署所有體育館關閉，還有什麼地方可以打羽毛球？（劉耀祥攝/資料圖片）

香港基督教青年會尖沙咀總部

地址：香港尖沙咀梳士巴利道41號

相關連結：http://www.ymcahk.org.hk/member/sports_recreation.php

入會費：

青少年個人會籍年費：360元

青少年個人會籍首次入會行政費：842元

首次入會費總數：1200元

成人個人會籍年年：780元

成人個人會籍首次入會行政費：1020元

首次入會費總數：1800元

羽毛球場數目：4個

非繁忙時間場租每小時：50元

繁忙時間場租每小時：75元

非會員朋友一齊打波點算好？

每個會籍最多可攜3位貴賓使用同一場地；豁免所有貴賓費用。

南華會的羽毛球場只供會員使用。（南華會網站）

南華會

地址：香港銅鑼灣加路連山道88號

相關連結：http://www.scaa.org.hk/index.php/Facilities/detail/nID/9.html

入會費：

普通會員年費：200元

普通（長者）會員年費：100元

青少年會員年費：100元

非繁忙時間場租每小時：60元（低座側場）、75元（低座正場、高座）

繁忙時間場租每小時：70元（低座側場）、90元（低座正場、高座）

非會員朋友一齊打波點算好？

本體育館之場地，只供會員使用，如非會員恕不招待。

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