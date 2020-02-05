【武漢肺炎】唔出街點跑步？內地跑友稱在家中走廊來回跑100公里

武漢肺炎疫情持續，外出可能受感染，但如果又想跑步，怎麼辦？ 不是每人家中都有跑步機，一位叫程大度的西安網友，前日就在家中的走廊跑了超過1萬個圈，花了8個多小時，在自己家中跑了100公里。

據跑步紀錄，這名叫程大度的西安網友前日（2月3日）在家中花了8小時6分鐘22秒，跑了100.1公里，平均配速4分51秒，消耗了6429卡路里。程大度這100公里不是跑公路，也不是跑山路，而是家中的走廊。

程大度前日在自己家中的走廊跑了100公里。（網上片段截圖）

程大度前日的跑步紀錄。（新浪）

程大度說：「我熱愛跑步，人家都稱我做度瘋子。這幾天因為肺炎疫情，也是非常時期，我們閑在家裏面不出門，然後我在家裏試驗着跑步，我就想跑一個100公里。」程大度估計在家中跑了12500個圈。

他續說：「我沒有穿鞋，只穿襪子，然後把腳跟踮起來，盡量減少聲音，肯定不會造成噪音。」他表示自己是易胖的體質，在新年又吃得多東西，如果不做運動的話肯定體重急升，「（我是）不運動很快就會回去那種，所以我必須堅持走路及跑步。」

計一計，相信程大度在家中跑了12500個圈。（網上片段截圖）

在片段最後，程大度說：「在這個非常時間，我呼籲大家，各位跑友不要輕易出門，盡量宅在家裏面，相信這疫情很快會過去，我們再一起到外面跑步。」

據內地傳媒的報道，除了程大度外，還有一些跑友都在家中跑步，例如有位杭州跑友叫潘善粗，他就圍住家中兩張床跑，由早上9時跑到下午2時，跑了5個小時，跑了50公里。粗略估計，他圍住兩張床跑了6250個圈。

另外還有位叫辣媽譚雪的網友，在家中跑完半馬，用了1小時40分鐘，相信她家中跑了856個圈。

有位叫辣媽譚雪的網友，在家中跑了半馬。（新浪）