【武漢肺炎】TransLantau 2020取消　賽會退回35%報名費用

由於武漢肺炎疫情，原定由2月28日到3月1日舉行的山賽TransLantau 2020取消。

賽會今日在Facebook公布TransLantau 2020取消，他們解釋，每位參賽者、義工及工作人員的健康及安全是最重要的，考慮到疫情在亞洲的發展，以及香港的防疫措施，他們不得不作出這個艱難的決定。

賽會宣布補償方案如下：

- 35%的報名費用將退回（退款將於六至八個星期內完成）

- 50%報名折扣優惠及保證參賽名額（優先報名TransLantau 2021）

- TransLantau 2020 選手包（包括選手衫、號碼布、紀念獎牌、比賽號碼帶、多功能頭巾、50公里及100公里紀念水牛公仔）

TransLantau 2020的賽道經過大嶼山多條行山徑。（賽會Facebook）

本地參賽者可以在原定日子（2月22至23日）領取選手包以及加購項目，至於參賽者的捐款就會在兩周內交給佛教筏可紀念中學，而已經購買的食物及飲料則會捐給本地慈善組織。

賽會最後表示：「在過去的八個月中，我們盡力為今年的賽事作最好的準備，取消賽事是一個艱難的決定，我們很抱歉需要公布這個令人失望的消息。我們特別感謝政府部門、贊助商、本地社群、義工、家人及朋友在這段時間給我們無私的幫助。最後，我們特別感謝您，參賽者們，感謝您的諒解及在這段困難時間的支持。我們前面尚有漫長的路途等候著我們，期待2021年與您再見。」

TransLantau 2020原定在2月28日至3月1日舉行，分為100公里、50公里及25公里3條賽道，其中100公里的賽道經過大東山、鳳凰山、昂坪、大澳、狗嶺涌等地。