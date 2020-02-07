【西班牙盃】巴塞內亂後美斯繼續正選　作客畢爾包被補時絕殺出局

近日受將帥不和消息困擾的巴塞隆拿，在西班牙盃8強出局，他們作客畢爾包遭對手在93分鐘絕殺，以0：1輸波。

日前巴塞主將美斯不滿體育總監艾比度的言論，在社交網站上公開反駁，巴塞暫時平息事件，艾比度亦能夠繼續留任。在這件事後的首場比賽，巴塞當地時間昨晚（2月6日）出戰西班牙盃8強，作客畢爾包，主角美斯正選登場。

開波9分鐘，畢爾包就將皮球送入網，在一次角球攻勢之中，雙方前柱爭柱，最後落在遠柱的伊拿基威廉斯腳下，他一射破網，但被指越位在先，入球無效。兩隊半場互交白卷。

美斯今場沒有入球。（路透社）

換邊後，巴塞加強壓力，拿傑迪錫及基沙文的埋門無功而還，到88分鐘美斯有次黃金機會，接應艾法美路的直線，單半刀起腳，但被畢爾包門將烏尼西蒙救到。

補時3分鐘，令主場球迷瘋狂的一幕出現，畢爾包的伊拜高美斯右路傳中，伊拿基威廉斯頭槌一頂入網，為主隊奠定勝局，以1：0擊敗巴塞隆拿。同日另一場西盃8強，皇家馬德里主場以3：4不敵皇家蘇斯達。翻查數據，這是皇馬及巴塞近10年首次一同缺席西班牙盃4強，上次是09/10球季。

伊拿基威廉斯絕殺巴塞後慶祝。（路透社）

伊拿基威廉斯入球片段：