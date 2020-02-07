【花式溜冰】四大洲賽紀平梨花先拔頭籌　香港小將短節目排17位

在韓國首爾舉行的四大洲花式溜冰錦標賽，爭取衛冕的日本選手紀平梨花在昨日的短節目中先下一城，取得81.18分領先。香港代表張綽珈則以44.73分在21個參加者中排第17位。

四大洲花式溜冰錦標賽，昨日上演女子短節目，17歲的日本選手紀平梨花在Breakfast in Baghdad的背景音樂下，跳出81.18分，遙遙領先，美國的泰內爾（Bradie Tennell）以75.93分排次席，韓國的劉永就以73.55分排第3。

上屆贏得冠軍的紀平梨花表示，雖然短節目的表現不算完美，但她仍滿意。她說：「跟練習時相比，我的動作或者有點生硬，但我滿意三周半跳的發揮。我覺得自己在組合跳的時候可以有更快的速度，但整體來說，我都很滿意。」

紀平梨花短節目比賽片段：

紀平梨花生活照：

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美國的泰內爾（Bradie Tennell）以75.93分排次席。（路透社）

紀平梨花續說：「雖然未能發揮出百分百水準，但我滿意自己的跳躍動作，我會繼續努力，在自由滑的時候表現得更好。我明日（今日）還有練習，會決定到時比賽的動作。我能夠跳到自己的預期動作，雖然我現在不太確定，但我都很想做出四周半跳。」女子自由滑會在明日（2月8日）舉行。

紀平梨花被視為日本的新一代冰后，外界期望她可以在2022年冬奧贏得日本史上第二面女子單人花式溜冰金牌。紀平梨花並非來自體育世家，父親是普通「打工仔」，母親則是百貨公司的員工。據之前的報道，紀平梨花的平均體脂比率只有6%，前起前輩淺田真央的7%還要低，與日本網球手錦織圭及棒球巨星鈴木一朗相同，可見她小小的身驅充滿肌肉。

韓國的劉永就以73.55分排第3。（路透社）

此外，16歲的香港代表張綽珈昨日亦有比賽，她跳出44.73分，在21位選手中排名第17位。