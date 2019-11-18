【花式溜冰】15歲俄羅斯美少女賽前「蝦碌」　無礙主場封后再奪金

俄羅斯盛產「溜冰美少女」，年僅15歲的托路索娃（Alexandra Trusova）出戰花式溜冰大獎賽莫斯科站，力壓隊友梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）再度奪金，但該名「俄羅斯美少女」賽前出現一個尷尬的「蝦碌」鏡頭。

年紀輕輕的托路索娃今季才轉戰成人賽，早前首度出戰大獎賽便揚威加拿大站，更造出極高難度的四次四周跳動作。

托路索娃與「月野兔」梅德韋傑娃繼早前的加拿大站後，回師主場再度攜手出戰，兩名俄羅斯女將戰畢短節目（Short Program）後包辦前兩名，托路索娃落後予「師姊」梅德韋傑娃，但這位俄羅斯美少女在自由滑扳回一城，取得160.26分，以總分234.47分反超前梅德韋傑娃，繼加拿大站後再奪一冠。

托路索娃（右）及梅德韋傑娃在俄羅斯包辦冠軍及亞軍。（路透社）

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托路索娃在短節目開始前，卻罕有出現「蝦碌」鏡頭，她在進入溜冰場中央期間，竟然不慎失平衡倒地，她亦露出尷尬的笑容，幸好及時收拾心情。

托路索娃「蝦碌」鏡頭（按圖放大）

托路索娃在短節目中暫列第二。（路透社）

該名15歲的美少女表示，不知為何在賽前倒地，但使她心情更放鬆，而她在主場奪冠後，更露出挑戰男子選手的野心，「我十分高興贏得個人第2個大獎賽錦標，並率先獲得大獎賽決賽的資格，但我明白自己亦有不少進步空間。若果可以的話，我希望有朝一日與男子選手交手，與能夠做到四次四周跳的選手比賽將會是十分有趣。」

花式溜冰大獎賽共設6個分站，每站冠軍可得15分、亞軍13分、季軍11分，如此類推，項目累積最高分的頭六名選手，可晉身12月舉行的決賽。托路索娃由於贏得其中兩站冠軍，跟同樣贏得兩站冠軍、以一招「旋轉換衫」成為的另一俄羅斯美少女舒查巴高娃，同以30分高佔榜首並篤定晉身大獎賽決賽資格。下周將在日本札幌舉行最後一個分站，羽生結弦、薩姬杜娃、梅德韋傑娃等一眾名將，需努力搶分力爭出線。

托路索娃在強項自由滑扳回一城，反超前隊友奪冠。（路透社）

托路索娃短節目的精彩演出片段