「足金金猴」事件主角堅尼米拿退役　曾代表狼隊射破曼聯大門

40歲的前狼隊射手堅尼米拿宣布掛靴。堅尼米拿為香港球迷熟悉，原因不是其足球成就，而是他代表狼隊對曼聯射入奠勝一球所引發的「足金金猴」事件。

蘇格蘭前鋒堅尼米拿（Kenny Miller）昨日宣布掛靴。他的職業生涯在喜伯年開始，踢過格拉斯哥流浪及些路迪兩大勁旅，曾經效力狼隊，幫助球隊升上英超，其中在03/04球季，他為狼隊對曼聯射入奠勝一球，帶領球隊以1：0勝出。

堅尼米拿與曼聯前鋒雲尼斯達萊短兵相接。（Getty Images）

堅尼米拿領狼隊挫曼聯片段：

那時候，在英國入球的堅尼米拿，相信不知道自己的入球在香港引發「足金金猴」事件。當年無綫電視《英超精華》節目的有獎問答遊戲，問題是「狼隊對曼聯的比賽裏，哪位狼隊球員射入奠定勝利一球？」答案就是堅尼米拿，但曾偉忠及蔡育瑜兩位主持在交代獎品時疑似爆粗，將足金金猴中第二個「金」字，誤讀成疑似粗口。結果，因為這宗足金金猴疑似爆粗事件，令香港球迷都記住了堅尼米拿。

「足金金猴」事件，令大家都記住了堅尼米拿。（網上片段截圖）

「足金金猴」事件片段：

堅尼米拿退役前效力蘇甲的巴特里，他在今年1月11日對登地聯的比賽入波，成為其中一名可以在4個10年（90年代、00年代、10年代及20年代）都有入球的球員，另外AC米蘭的伊巴謙莫域都做到這項成就。

蔡育瑜及曾偉志在2004年的《英超精華》節目中疑似爆粗。（網上片段截圖）

堅尼米拿在退役聲明中表示：「我的職業生涯已經超出預期。我認為自己成為年輕球員的希望，如果你肯在每課訓練及每場比賽中全力以赴，你都可以踢到最高水平的聯賽。

「我在英超、歐聯及國際賽都有入球，夫復可求！」

「能夠代表國家隊，穿起球衣，可以踢幾多次就踢幾多次，對於每個蘇格蘭的小朋友來說，這是一份最大的榮譽。」

「如果我在踢喜伯年青年軍的時候，你告訴我將來會有這番成就，我一定會取笑你。」