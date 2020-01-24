【英超】利物浦挫狼隊續瘋狂領跑　跨季連續40場聯賽不敗

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在英超聯賽榜首遙遙領先的利物浦於本港時間周五（24日）凌晨作客出戰狼隊，憑前鋒法明奴在完場前的入球以2：1勝出，23戰得67分進一步擴大領先優勢，較多踢一場的次席曼城多16分，同時保持跨季連續40場聯賽不敗，成為繼1977/78年球季的諾定咸森林（42場）、2003/04年的阿仙奴（49場）、2004/05年的車路士（40場）以及2011年的哈特斯菲爾德（43場）之後，第5支於英格蘭聯賽連續40場不敗的球隊。

利物浦賽前戰績為21勝1和，表現無出其右；「英超Big6殺手」狼隊今季雖曾「雙殺」曼城，但面對紅軍的往績並不理想，已有39年無法取勝。接戰僅8分鐘，中場佐敦軒達臣接應角球頂入，紅軍「開局」相當理想，且繼續製造到不少攻門機會，但主力沙拿忘帶射門鞋；及至33分鐘，另一鋒將沙迪奧文尼傷出，南野拓實入替並成為第9名在英超上陣的日本球員。

下半場6分鐘，狼隊前鋒魯爾占美尼斯回防得球策動反擊，「分波」至右路後繼續跑入禁區接應傳中球頂入，替主隊扳平；乘著入球的氣勢，狼隊一度搶回不少攻勢，艾達馬查奧爾在65分鐘的射門被艾利臣比加僅僅擋出，可惜其後無以為繼。戰至84分鐘，沙拿禁區邊盤球引開多名狼隊守將，法明奴走位配合妙傳，近門射破網替紅軍奠定勝局。

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