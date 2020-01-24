【英超】南野拓實首度聯賽亮相　利物浦應付一周三賽需尋文尼替補

利物浦在英超跨季40場不敗﹑14場連勝，以接近完美的戰績繼續高踞榜首。新加盟的南野拓實在今仗首度在英超賽場亮相，全因隊中主力沙迪奧文尼因傷退下火線，使是役力克狼隊的利物浦添上隱憂。

素來有「Big 6殺手」之稱的狼隊，雖然今季鬥「Big 6」的戰績未算突出，但他們雙殺曼城仍然令人留下深刻印象。而狼隊在首循環一球憾負紅軍，今仗在主場再度挑戰利物浦。

紅軍在今仗有個好開始，隊長佐敦軒達臣接應阿歷山大阿諾特的角球，搶點頭槌建功，狼隊射手魯爾占美尼斯在下半場6分鐘追成平手，打破利物浦聯賽725分鐘的清白之身，關鍵時刻法明奴再度挺身而出，在禁區內勁射破網，在84分鐘攻入奠勝一球，利物浦將連勝走勢改寫至14場，以67分繼續在聯賽榜遙遙領放。主帥高普賽後大讚狼隊今仗的表現，表示在困難的時刻中，法明奴再度成為「救世主」。

高普在賽後大讚對手表現極佳。（Getty Images）

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不過，利物浦前線三叉戟之一的沙迪奧文尼，戰至上半場中段因傷被調離場，並由新加盟的日本球員南野拓實首度英超登場。利物浦主帥高普指在未來數仗需要以其他球員頂替沙迪奧文尼，「十分遺憾沙迪奧未能戰畢全場，希望他的傷勢並不嚴重，我們在明天將更清楚了解。我們的賽程相當緊密，周末的足總盃後仍有一場補賽，一星期內應付3場賽事，加上沙迪奧大有機會養傷，我們必須找到解決方法」。

利物浦將於周日足總盃作客英甲的梳士貝利，下周三出戰作客韋斯咸的英超補賽，到下周日返回主場鬥修咸頓。

沙迪奧文尼在上半場中段傷出，高普料他在未來數仗或要缺陣。（路透社）

利物浦史上首名日本球員南野拓實，在本月加盟後終有機會在英超賽場披甲，在33分鐘入替傷出的沙迪奧文尼，亦因此有所變陣，但高普認為南野仍然發揮水平，對他有相當高的評價，「以首場在英超披甲而言，南野的表現超卓，因為球隊的踢法有別於慣常，但他依然勝任該位置，並顯示自己完全融入球隊」。

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