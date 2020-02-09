【德甲】多蒙特憾負利華古遜　安利簡恩建功　夏蘭特入球走勢結束

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）加盟多蒙特後首4仗攻入8球，技驚四座；但來到他登陸德甲後第4戰，未能再取得入球。 儘管新兵安利簡恩（Emre Can）在處子戰建功，多蒙特防線弱點處處，最終遭主場的利華古遜反勝。

艾寧夏蘭特今仗續任正選，與好拍檔查頓辛祖（Jadon Sancho）一同攻堅；由祖雲達斯來投的安利簡亦擔正，在中場與韋素合作。作客表現向來不甚穩定的多蒙特，20分鐘先遭利華射手禾蘭（Kevin Volland）攻破大門，但兩分鐘後就由中堅老將曉姆斯頭槌扳回一球，33分鐘更有安利簡恩離門30碼右腳抽入世界波超前，但完半場前，禾蘭又把握「蜜蜂兵團」拖泥帶水的解圍，追平成2：2，兩軍以梅花間竹的入球，預告下半場絕不會有悶場。

利華古遜前鋒禾蘭連轟兩球。（美聯社）

安利簡恩（左一）首次為多蒙特上陣即入球。（美聯社）

換邊後兩軍拉鋸，踢到65分鐘由拉菲爾古里路（Raphael Guerreiro）打破僵局，由左路入楔窄角度射地波入網，助多蒙特領先至3：２。不過，表現令多迷異常憤怒的文路爾艾簡治（Manuel Akanji），在81分鐘「走甩」里安拜尼遭後者射入成3：3，僅1分鐘後又一次「眼神防守」，被拿斯賓達鎖定4：3勝局。多蒙特全失3分後，離冠軍的目標又遠一步。