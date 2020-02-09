【花式溜冰】羽生結弦首奪四大洲冠軍　創男子花滑歷史

花式溜冰四大洲錦標賽今日（9日）在韓國首爾煞科，在焦點的男子個人自由滑項目，羽生結弦雖有多次失誤，但連同破世界紀錄的短節目分數在內，仍獲得299.42分，首次奪得四大洲賽冠軍，一躍成為史上首位完成「花滑超級大滿貫」的男子花式溜冰選手。

羽生結弦今次出戰四大錦標賽，以自己在2018平昌冬奧的選曲出戰，他在周五（7日）的短節目起用蕭邦《第一敘事曲》，創出刷新世界紀錄的111.82分。

今日在自由滑項目，羽生以電影《陰陽師》配樂《SEIMEI》作賽，尾三上陣的他甫現身就獲觀眾以尖叫聲迎接，再屏息靜待其演出。然而，比起日前短節目的完美演出，羽生結弦今天失誤不少，3個4周跳都出現程度不一的失誤，但他最終仍獲得排在第1位的187.6分，加上短節目的111.82分，終以總分299.42分無懸念地首次奪冠。

四大洲錦標賽三甲分別為：季軍的16歲小將鍵山優真（右）、亞軍的美國選手Jason Brown（左）、冠軍的羽生結弦。（美聯社）

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成功「解鎖」四大洲冠軍後，羽生結弦成為男子花式溜冰史上首次獲得「超級大滿貫」的選手，意味他成功稱霸青年及成人階段共6項大賽，青年階段包括世界青少年錦標賽、青少年大獎賽總決賽；成人階段則有冬季奧運會、世界錦標賽、大獎賽總決賽及四大洲錦標賽（若是歐洲選手則以歐洲錦標賽為準）。

在女子花式溜冰界，韓國一代「花滑女王」金妍兒是首位完成「超級大滿貫」的選手，她在2010年溫哥華冬奧奪金後完美這創舉；之後尚有俄羅斯的「冰美人」薩姬杜娃（Alina Zagitova），她在2019年的世界錦標賽封后，僅16歲10個月就奪得全部主要獎項。