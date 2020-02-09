【F1】GOAT激辯：咸美頓Vs舒密加　前法拉利高層數兩代神將大不同

咸美頓 Vs 舒密加？誰才是F1史上最偉大的車手？ 平治的英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）有機會於今個賽季，追上「德國車神」舒密加（Michael Schumacher）7次奪得世界冠軍紀錄，曾與兩名車手共事過的F1技術總監布朗（Ross Brawn），說出了自己的見解。

布朗被譽為舒密加成功的策劃者，於班納頓（Benetton 1991至96）及法拉利（1997至2006）兩支車隊以技術總監身分，助德國車手7度奪得世界冠軍。

這名英國工程師在2013年以平治車隊主席的身分，將咸美頓由麥拿侖帶到「銀箭」，無獨有偶正是代替再次退休的舒密加。雖然2013年平治無法挑戰紅牛的霸主地位，但布朗卻為平治打下了V6混能引擎年代稱霸的根基。

舒密加雄霸F1多年，被視為史上最強車手之一。（Getty Images）

舒密加與咸美頓曾一同於F1馳騁3季。（Getty Images）

「他們二人都是極有才華的車手，有時更能做出常人做不到的事，」現為F1技術總監兼總經理的布朗說：「咸美頓一些排位賽的圈速快得使車隊上下都無言，舒密加亦是一樣。這是像他們兩人這樣的車手才能做到的事。」

除了追平舒密加奪得世界冠軍次數紀錄外，咸美頓亦有機會打破舒密加保持的91次分站冠軍紀錄，這名英國車手自2007年首戰F1，至今已累積了84次分站冠軍。

布朗指咸美頓與舒密加屬於兩個時代，處事作風不一樣。（Getty Images）

布朗指咸美頓每次世界冠軍都是實至名歸，絕無運氣成分，比賽時失誤不多，「狀態處於頂峰」之餘，亦多得他「在合適的時候效力合適的車隊」。不過，布朗認為二人有頗多的分別，最低程度就是二人處於不同的年代，上至賽車下至性格亦相當不同。

布朗說：「咸美頓十分專業，對比賽十分投入及專注，但舒密加十分注重賽車的細節，這方面是咸美頓不需要的。」事實上，咸美頓身處的年代，F1科技已經與舒密加雄霸車壇的時期不一樣，車隊於車上的監察器多不勝數，在車手透過無線電指出賽車的問題時，工程師極速就有數據在手，更可指示車手作出怎樣的改變。

雖然舒密加年代的賽車科技十分發達，但與現時比起來就似古老的大鐘一樣。（Getty Images）

時代差異留下的未知數

布朗指出與舒密加共事時，會有一張寫上比賽彎道號碼的字，「德國車神」會詳細地解釋哪一個彎有轉向不足，哪一個彎轉向過多，然後法拉利的工程師會再去分析這些資料，「現在車手只要打開無線電，就會即時得到工程師的分析報告。」

雖然咸美頓實力強得可怕，配得上「當代最強車手」的稱號，但布朗認為科技的差異使得二人的比較存在未知數：「現在對車手的需要頗不同，舒密加要很詳盡地參與賽車的調校及研發，但咸美頓不需要這樣做，所以我不知道他如果在舒密加年代會有如何的表現。」