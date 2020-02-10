【法甲．有片】PSG麥巴比卡雲尼建功贏波　里昂後衛輸離奇烏龍

巴黎聖日耳門周一（10日）主場鬥里昂，以4：2擊敗對手，其中「最出色」一球必數里昂後衛馬卡爾（Fernando Marcal）輸的「炮彈式烏龍球」。

PSG憑迪馬利亞（Angel Di Maria）、麥巴比（Kylian Mbappe）的入球半場領先兩球，換邊後他們很快就將領先差距拉開到3球。不過，這一球並非PSG球員射入，而是里昂後衛馬卡爾，而且過程十分離奇。

麥巴比入波讓PSG半場領先兩球。（美聯社）

德士拿於47分鐘接應隊友妙傳，於左路殺入禁區，趕及於里昂門將出迎前快一步傳中，但沒有隊友入楔。不過，客隊中場泰亞高文迪斯（Thiago Mendes）情急想解圍，將皮球鏟走，但是偏偏回到德士拿腳下。這名德國中場趕在皮球出界前再次傳中，但隊友仍是未趕到。正當以為這個攻勢無疾而終時，馬卡爾卻衝向皮球，大大力撞射入網，皮球直插網頂，PSG領先到3：0。

炮彈式烏龍球逐格睇（按圖放大）

德士拿接應隊友傳送沉底。（網上圖片）

PSG亦有「蝦碌」 門將腋窩「穿窿」

PSG雖然遙遙領先，里昂卻在52、57分鐘由馬田泰利亞（Martin Terrier）及穆沙迪比利（Moussa Dembele）連追兩球，一度將比數拉近。馬田泰利亞的入球要多得PSG門將基羅拿華斯（Keylor Navas）誤判落地時間，腋窩「穿窿」，將本身已撲到的足球「唧」向球門，泰利亞才取得入球。

不過，後備上陣的卡雲尼（Edison Cavani）79分鐘為PSG射入奠定勝局一球，最終這支法甲豪門以4：2擊敗里昂，於法甲以61分傲視群雄，里昂輸波後以33分排第9。