【武漢肺炎】羅傑承質疑足總復賽安排　有意明年再承辦賀歲盃

香港足球總會日前公布在武漢肺炎下的比賽最新賽程及安排，香港飛馬今日（10日）宴請傳媒茶聚，會長羅傑承對此提出質疑及建議。

本地足球賽事因武漢肺炎疫情延期，足總日前公布菁英盃分組賽將於明日於將軍澳足球訓練中心閉門復賽，並暫定港超聯於3月1日重開，後者初步計劃會在康文署場地舉行，且開放予觀眾入場。

飛馬今日宴請傳媒茶聚，會長羅傑承指在考慮衛生問題下，對閉門作賽表示理解，但並不贊成於將軍澳訓練中心進行。他對目前各種安排提出質疑，「更衣室也不夠用，半場是否要在場邊傾戰術？下雨又如何？香港足球是職業運動，英超會在訓練場比賽嗎？」羅傑承建議足總應向政府爭取，在此期間開放康文署球場使用，「康文署球場沒有觀眾、管理人員又減少，風險相對低；球場質素更好，也方便傳媒。」

菁英盃分組賽及足總盃首圈將於賽馬會香港足球總會足球訓練中心內閉門舉行，羅傑承對此提出質疑。（資料圖片／李澤彤攝）

勸足總勿盲撐政府 應為球會爭福利

足總早前雖曾邀約10間港超球會會面相討對策，惟羅傑承透露，足總僅稱一切只能被動地由政府決定，對此大感無奈。他道：「希望不要政府說甚麼就做甚麼，足總這樣過份支持，沒有考慮球會利益。」羅傑承指即使簡單如球會日常練習，也應可在康文署場地上進行，「像飛馬一隊20多人，沒國內球員，如要求球員申報外遊紀錄，在這麼空曠球場練習，相信沒有問題。」他稱足總因疫情而取消大小會議，雖已經電郵或通訊軟件提出意見，但未獲回覆。

對於富力部份球員早前仍在中國廣州集訓，羅傑承相信各間球會管理層都對衛生問題高度重視，定必會採取有效措施。不過他擔心若康文署最終仍拒絕開放豁下場地，港超或需繼續在足球訓練中心比賽，「這絕對不能接受，會令比賽失去意義，就如練習賽般。倒不如直接完季，像賽車比賽有事故一樣，視目前排名為最後結果，可是當然也要處理亞洲賽資格問題。」他補充，若延期潮持續，港超沒去在5月底完季，將對陣中球員的合約問題帶來衝擊。

羅傑承認為無論日常訓練或正式比賽，都應在康文署場地進行。（袁志浩攝）

有意明年再籌辦賀歲盃

另外，飛馬原定承辦2020鼠年賀歲盃，惟最終因日職球隊神戶勝利船婉拒來港，向足總撤回協辦申請。羅傑承表示希望明年可繼續邀請外隊訪港，但難度甚大，「因應賽期只能找亞洲球隊，中超又不受歡迎，只能找日職或韓職球隊。可是香港球迷喜歡球星，選擇不多，即使早於5月聯絡，也很難成事。」與其再上演港聯鬥港隊戲碼，這位飛馬會長打趣指：「不如由（足總）董事局隊對球會負責人，或許屆時全隊11人都領紅牌。」