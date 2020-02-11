【轉會】佢哋份約都有違約金！英媒列今夏轉會窗10大搶手貨

英國《每日郵報》撰文，列出10位合約中附違約金的轉會搶手貨，包括上月加盟多蒙特後即有好表現的艾寧夏蘭特，還有他的薩爾斯堡前隊友黃喜燦；原來阿士東維拉的進攻核心基亞利殊的合約中亦有違約金。 圖片來源：Getty Images

何謂違約金？一旦有其他球會付出球員合約中的違約金，所屬球會便一定要放人。在球壇史上，最轟動的違約金轉會肯定是尼馬，巴黎聖日耳門開出2.22億歐元，從巴塞隆拿挖走這名巴西國腳；而巴塞從馬德里體育會簽基沙文，也支付了違約金的1.2億歐元。

以下是《每日郵報》列出合約中附違約金的10大轉會紅人：

+ 6 + 5 + 4

畢爾包是一支在球員轉會上立場企得很硬的球隊，如果其他球隊想從畢爾包買人的話，通常談判都沒有用，要直接付違約金，例如曼城買拿樸迪、車路士買阿列沙巴拿加。

球員與中小型球會所訂立違約金條款，通常金額不高，確保若果有大球會伸出橄欖枝時，所屬球會不能「阻人發達」，最佳例子就是上月由薩爾斯堡轉到利物浦的南野拓實，紅軍僅付750萬鎊違約金，就將南野帶到晏菲路。

另一方面，巴塞及皇馬兩大豪門就跟球員訂天價違約金，確保球員不容易被挖走，尤其巴塞經歷尼馬離隊後，猛然發現兩億違約金都不穩陣。

以下是球壇違約金最高的球員：