【亞協盃】亞洲足協落實東亞區賽事延至4月　傑志4月21日戰附加賽

武漢肺炎疫情愈趨嚴重，蔓延至全球多個國家，東亞地區尤成重災區，多國都針對中國、香港、澳門及台灣發出程度不一的旅遊禁令，原定月初展開的亞協盃東亞區賽事亦大受影響。 今日（11日），亞洲足協正式宣布有關賽事延至4月重啟。

亞協盃東亞區外圍賽原定2月5日展開，由台灣的台電足球隊跟蒙古的烏蘭巴托城在第2圈兩回合賽事碰頭，獲勝一方將在附加賽圈鬥香港的傑志，爭奪打入分組賽I組的資格。不過蒙古向中、港、澳、台4地發出入境禁令，亦禁止蒙古國民前往，賽事終無法舉行。

傑志在剛重開的菁英盃擊敗標準流浪。（袁志浩攝）

早前傑志主教練施利斯高域曾透露，亞協盃東亞區外圍賽及分組賽將延至4月開始，亞洲足協今日亦發出公告，指出「由於新型冠狀病毒爆發，令亞協盃外圍賽台電對烏蘭巴托城需延期。考慮到東亞區球隊整體的安排及準備工作，亞洲足協依據競賽規則決定，外圍賽及分組賽將延至4月7日重新開始」。



亞洲足協亦已更新賽程：