【英超】現役利物浦球員誰可立足1999年曼聯？麥卡倫認為只有一人

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英國《天空體育》昨日在網上發起一個討論，問大家今季這支不敗利物浦之中，有幾多個球員可以在1999年三冠王的曼聯正選中立足。當年的曼聯助教麥卡倫表示，只有華基爾雲迪積克夠能力在那支曼聯打正選，大家又是否認同呢？

58歲的麥卡倫在1999年擔任曼聯助教，作為領隊費格遜的助手，領球隊贏得英超、英足盃及歐聯3項重要冠軍。他之後做過米杜士堡、英格蘭代表隊、川迪、禾夫斯堡、諾定咸森林、打比郡及紐卡素等球隊的主帥，現時賦閒在家。

麥卡倫認為，雲迪積克有力在1999年的曼聯立足，他說：「試想想，雲迪積克拍史譚，肯定是無敵，沒有人可以過到他們。不過，對我來說，就只有雲迪積克可以踢到正選。」

在1999年，麥卡倫（左）是費格遜的副手。（Getty Images）

1999年三冠王曼聯正選陣容（按圖放大）：

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麥卡倫解釋，那支1999年的曼聯之中，一班正選都充滿領袖才華，他說：「當你看看那支曼聯時，你會發現整支球隊都很有領導能力，領導能力是關鍵。」他補充：「現在這支利物浦還可以繼續進步。」

麥卡倫的看法引起網民討論，有人認為在右閘方面，阿歷山大阿諾特怎不會比加利尼維利強？門將方面，舒米高及艾利臣比加相信都有得爭，甚至有人認為1999年的傑斯經常受傷，不如現今的沙迪奧文尼。

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